Impulsados por la necesidad que impone el descalabro en la situación económica generada a partir de las medidas tomadas por el gobierno de Javier Milei, este martes los gremios docentes y los sindicatos que representan a los trabajadores estatales se reunirán con funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires para cerrar la paritaria salarial de diciembre de 2023.

Serán dos reuniones que se llevarán a cabo en el Ministerio de Trabajo con sede en La Plata. Por la mañana, desde las 10, la cartera conducida por Walter Correa debatirá con los docentes, y las 15 será el turno de los estatales.

"La situación es grave, crítica y no tiene precedentes, sabemos que la Provincia se abrirá al diálogo y se diferenciará del gobierno nacional, entendiendo que los trabajadores no pueden ser la variable del ajuste, ya que no hay manera de que un argentino pueda vivir tranquilo con las medidas que tomó Milei", dice a BuenosAires/12 es Juan Pablo Martín Oyarzábal, secretario gremial de la UPCN bonaerense. que agrega que la rediscusión paritaria resulta imprescindible porque "esto se supera con redistribución el ingreso, y no atacando a los más vulnerables."

Ante la necesidad de alcanzar una mejora en los ingresos, los gremios no dan por cerrada la paritaria 2023, ya que había un cláusula de reapertura en diciembre, que si bien se dilató, será utilizada para definir el cierre diciembre y fijar una base que permita discutir el 2024 sobre un piso más alto.

"No queremos dar números exactos", asegura el secretario gremial de UPCN que insite en la necesidad de "discutir y actualizar salarios si o si", remarca que cada sector del trabajo "conoce a su empleador y sabe hasta dónde se puede tirar de la cuerda", y subraya que la situación de la Buenos Aires "es por demás sensible, es muy crítica, por lo que la discusión estará dada en el marco que plantea el gobierno nacional".

A principios de 2023, el gobierno de Axel Kicillof acordó un 40 por ciento de aumento promedio en tres tramos con los distintos sectores de representación estatal. Ese porcentaje inicial, que se reajustó con el correr de los meses mediante diversas convocatorias, se vio completamente desdibujado luego de que Javier Milei desembarcara en la presidencia.

Quien sí habla de números exactos es Claudio Arévalo, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires. "Queremos alcanzar la inflación anual, que va estar encima del 190 por ciento. Estamos trabajando para cambiar la base de cálculo, y que el aumento sea sobre la inflación de diciembre 2023. De esa manera, para superar el 190 por ciento, necesitamos un 35 por ciento de aumento", dice a BuenosAires/12.

Si bien destaca que el gobierno provincial "muestra predisposición, porque en un contexto durísimo abren paritarias", Arévalo señala que "el ajuste de Milei es brutal", por lo "insistirán en que se hagan los mayores esfuerzos desde la Provincia". Además, advierte que pedirán que "el corte para pasar a planta permanente sea para todos los que hayan ingresado hasta el 31 de diciembre de 2023".

Roberto Baradel estará presente en la reunión de este martes, y anticipa que el gremio docente planteará que, ante las medidas que tomó el gobierno nacional y que incluyen devaluación, aumento de los combustibles y liberación para una suba acelerada de los precios que deterioraron el poder adquisitivo del salario, es necesario "buscar un esquema para defender el salario docente, la jubilaciones, la obra social provincial (IOMA), y los recursos que necesita la provincia de Buenos Aires y que tiene que girar el Estado Nacional para poder sostener un funcionamiento que dé respuesta a todos los bonaerenses".

El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) bonaerense toca la discusión sobre la coparticipación, y Oyarzábal, de UPCN, apunta hacia el mismo debate, a la cual encuadra como "la discusión de fondo". "La política que trajo Milei tiene que ver con recortar todo tipo de transferencias con el gobierno provincial, una cosa es un gobierno nacional que entiende la injusticia y la compensa con otro tipo de transferencias, pero muy distinto es una gestión que entiende que la Provincia se debe limitar a percibir lo que dice la ley, que es totalmente injusto", señala el secretario gremial.

Oyarzábal recuerda que Buenos Aires es la provincia con el PBI per cápita más bajo del país, pese a representar el 38 por ciento de la población argentina, generar el 50 por ciento del valor de la industria, el 37 por ciento de la producción agraria y el 35 por ciento de las exportaciones. Por este motivo, y luego de resaltar que de los impuestos con los que el Estado Nacional recauda el fondo de coparticipación, el 37 por ciento se recauda en Buenos Aires, pero sólo regresa el 21 por ciento, el secretario gremial advierte que "si el gobierno provincial no lo discute en la Justicia, esto va a ser siempre la frazada corta".

Mirando hacia la reunión del martes, el sindicalista dice BuenosAires/12 que, durante los primeros cuatro años del gobierno de Kicillof, se discutió "de buena fe entre las partes". Logramos ponernos de acuerdo o no, pero discutimos sabiendo que del otro lado hay intenciones de arribar a acuerdos y conseguir mejoras salariales", afirma.

"Con esa premisa nos vamos a sentar esta vez, sabiendo que la situación es crítica y que vamos a tratar de conseguir el mejor aumento posible. De nuestra parte no podemos dejar de observar una buena predisposición tanto para los trabajadores públicos provinciales en todas las leyes como para con los representantes gremiales", cuenta Oyarzábal, que describe a las paritarias como discusiones "sinceras, de fondo, sin chicanas políticas ni dobles intenciones, y con un interés genuino por jerarquizar al trabajador estatal que lleva adelante la gestión para que la provincia".

Arévalo, de ATE, suma la intención de debatir la reducción de la jornada laboral sin perdida de poder adquisitivo, y algunos aspectos relacionados con el convenio colectivo de trabajo. El secretario general de ATE en la provincia advierte: "Estamos exigiendo que el gobernador firme el decreto de reglamento unificado de concurso para todos los estatales bonaerenses que trabajamos por meses, entre las organizaciones sindicales y el Ejecutivo, durante el año pasado".

Además agrega que se necesita "acelerar de manera urgente el pase a planta permanente de los temporarios auxiliares de la educación y los becarios de la salud". "Los derechos de los trabajadores no tienen que ver sólo con lo salarial", dice Oyarzábal, que destaca "grandes conquistas que hemos tenido en cuatro años, con progresos en la carrera administrativa, categorías, cursos, nuevos regímenes de licencias, perspectivas de género y avances de fondo que hacen a lo importante de la gestión".

Si bien señala que durante 2023 se tuvo que afrontar "una crisis económica importante y compleja", recalca que "la gestión nacional de ése entonces intentaba modificarla y teníamos discusiones periódicas con paritarias abiertas". Por el contrario, "la gestión actual vino a profundizar la crisis y a soltar las variables para que esto empeore drásticamente", según el representante de UPCN.