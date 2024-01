El radicalismo en Diputados reveló que finalmente le dará luz verde al cuestionado DNU 70/2023 con que, a través de 360 reformas, el gobierno nacional elimina leyes y desregula la economía. Así lo afirmó el titular del bloque de diputados de esa fuerza política, Rodrigo de Loredo, quien sostuvo que, durante el tratamiento del tema en el Congreso, el radicalismo “intentarán abrir” algunos artículos de la cuestionada norma para modificarla pero no para oponerse a su aprobación final.

“Nosotros no vamos a liderar ningún proceso de rechazo a nada” del DNU, sentenció el dirigente cordobés quien, de esta manera, definió cuál será la inclinación del bloque de diputados que funciona como bisagra para el tratamiento de esa controvertida norma lanzada por el gobierno de Javier Milei en los últimos días del mes pasado.

La postura de los radicales ante el DNU

De Loredo afirmó que la UCR tiene “una voluntad constructiva y de acompañar” al Gobierno en este tema, pero aclaró que de todas maneras “no se van a firmar cheques en blanco” a nadie. Es decir, que pedirán algunas reformas en temas como la situación previsional, las privatizaciones y el endeudamiento, según adelantó.

“Creemos que se puede abrir el DNU”, dijo durante una entrevista en el programa "Y ahora quién podrá ayudarnos", durante la cual lanzó algunas críticas de soslayo al polémico decreto. “Nadie (ningún gobierno) pretendió una legislación tan amplia”, indicó y sostuvo que, no obstante, el bloque que él preside obrará “con un sentido práctico” por la “emergencia extremadamente grave” grave que atraviesa el país producto de “políticas erráticas” en los anteriores gobiernos.



Por eso, De Loredo explicó, “vamos a hacer lo que corresponda: lo estudiaremos, analizaremos, trataremos de desagregarlo y esperaremos que el Poder Ejecutivo constituya la Comisión Bicameral” para el debate y “le daremos el tratamiento cuando creamos conveniente tratarlo”.

"No lo rechazamos in límine"

En este sentido dio indicios de cuál será la estrategia del radicalismo: darle tiempo al gobierno: “Lo vamos a dejar correr por el tiempo que creamos sensato, veremos qué pasa en el transcurso de enero o febrero”, dijo.

“Nosotros no lo bloqueamos súbitamente, no lo rechazamos in límine, esperamos la comisión bicameral, lo estudiaremos y daremos el tiempo prudencial al Gobierno” para que pueda modificar algunos puntos”, fundamentó.

El diputado nacional por la provincia de Córdoba reconoció que esta postura le valdrá al radicalismo algunas críticas, pero insistió en que la decisión ya está tomada: “Es muy paradigmático el lugar que nos ponen. Me putean los kirchneristas y los libertarios de la misma manera. Es la que nos toca”, concluyó.