El reconocido actor Luis Machín destacó este martes por AM750 el buen recibimiento del reestreno de la obra La última sesión de Freud, escrita por el estadounidense Mark Germain e interpretada por el propio Machín y Javier Lorenzo. En una entrevista con Víctor Hugo Morales, repasó su carrera y recordó cómo surgió la obra que tiene en cartel hace años.



“La primera vez que recibí la obra fue hace doce años. Hicimos una primera versión hace doce años. Cuando terminamos la temporada tenía la sensación de que había mucha gente con ganas de verla”, comenzó recordando Machín en diálogo con Víctor Hugo Morales.

A lo que añadió: “Durante los años que separaron aquella primera versión de esta segunda siempre tuve ganas de volver a hacerla. Por agenda, a medida que pasaron los años, me dieron ganas de hacer el personaje de Freud y encaminé para ese lado”.



Machín reconoció que siempre tuvo la certeza de que iba a ser una obra que iba a tener la buena recepción que tuvo. “Ahora estamos muy contentos. Todo el año pasado hicimos giras por el interior y pudimos percibir cómo la gente recibe un texto de la magnitud de este autor”, comentó.

En este sentido, hizo un análisis del estado actual de teatro y añadió: “Siempre trato de buscar obras que me conmuevan a mí. Sí es cierto que por ahí es un tipo de teatro que se desvanece un poco, sobre todo en el ámbito comercial”.

“Hace no tantos años la calle Corrientes era proclive a tener también una cartelera donde no era solo un teatro pasatista. Permitía otro tipo de reflexiones. Y esta obra tiene un humor muy particular. Anoche lo percibíamos muy bien acá en Mar del Plata. Tiene el humor ácido que tenía Freud”, dijo.

Luego, concluyó: “Hay tramos muy disfrutables en esa corriente de búsqueda. Porque hay gente que dice, 'bueno, estamos en verano'. Pero no hay un teatro de verano, hay teatro”.

La última sesión de Freud puede verse los días viernes, sábados y domingos en el Teatro Picadero (Enrique Santos Discépolo 1857, CABA).