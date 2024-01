Desde Al Hofuf, Arabia Saudita

Casi una década sin poder celebrar en casa, con la familia y allegados. El cumpleaños de Kevin Benavides pasó a un segundo plano desde hace rato, como casi toda actividad de ocio en su vida de motociclista profesional que, cada año desde 2016, corre el Rally Dakar a principios del año. Alguna vez tuvo que caminar los campamentos del 9 de enero con una férula que protegía una lesión pero esta vez logró girar la muñeca derecha para abrir todo el acelerador de su moto. En el aniversario 35 de su nacimiento y luego de obsequiarse una victoria en la víspera, a bordo de su KTM, completó la 4ta Etapa del Dakar 2024 abriendo pista de Al Salamiya hasta Al Hofuf. El hermano del último ganador del raid, Luciano Benavides con Husqvarna, también se destacó en la categoría Motos pero los lauros deportivos de la jornada de casi 700 km, de los cuales 299 fueron cronometrados, terminaron en manos de Manuel Andújar ganando el scratch para ser líder en Cuatriciclos.

Lobos celebra al representante que bautizó su equipo con el código postal de la localidad, el 7240 Team. "Ahora entendés que el trabajo de todo el año es una preparación y acá se corre en serio", señaló Andújar a Página/12, gesticulando con las manos repletas de ampollas tras los primeros días al manillar del Yamaha Raptor 700. Se rompió un tanque de combustible y se trabajó en reforzar el chasis sobrecargado con la exigencia, pero valió el esfuerzo que lo puso como líder del rally con 21 minutos de diferencia sobre el francés Alexandre Giroud, ganador en 2022 y 2023. "De ahora en más debemos ser más prolijos", sentenció el argentino que quiere repetir el éxito del 2021, tras ganar el noveno parcial de su estadística en la carrera.

Se reactivan los hermanos Benavides

La victoria en la tercera jornada de parte de Kevin, el mayor de los hermanos salteños, renovó la energía de quien se operó el peroné de la pierna izquierda 34 días antes. "Ganar la etapa anterior fue une regalo pre cumple y una caricia al alma por todo lo que pasé en este tiempo para poder llegar a largar la carrera", remarcó Kevin a Página/12 tras ganar la 3ra etapa y ser tercero en la 4ta jornada. "La lesión está ahí, pero tratamos de no pensar en eso", insistió, sobre la herida que aún cuida con fisioterapia.

Luciano es campeón mundial y Kevin doble ganador del Dakar / ASO Julien Delfosse / DPPI

Para el menor, Luciano, fue un renacer deportivo. Ofuscado por los desafíos del comienzo de la competencia, pudo al fin soltar las tensiones tras una videollamada de una hora con el psicólogo deportivo bajo una tienda típica de la península arábiga. "Ayer el Dakar me había puesto de rodillas y lo supe sacar adelante", subrayó con una sonrisa. "Las cosas no se veían como quería, estaba un poco angustiado, sentía miedo y no me encontraba. Había que salir rápido, hacer un clic en la mente y el diálogo con el psicólogo me dio las fuerzas", detalló quien defiende el mundial con el "1" en el carenado de la Husqvarna.

En la Clasificación General de Motos se impone el chileno Ignacio Cornejo (Honda) con más de 17 horas recorridas bajo control del reloj, seguido del botsuano Ross Branch (Hero) a 1m15s y el norteamericano Ricky Brabec (Honda) a 4m56s. En el 4° lugar aparece Kevin Benavides (+ 20m39s), en 6° Luciano Benavides (+ 31m11s); en tanto que los demás argentinos en motos tras cuatro etapas clasifican 23° Diego Llanos (KTM), 44° Santiago Rostan (GasGas) y 90° Sebastián Urquía (KTM). En Cuatricilos lidera Manuel Andújar con 21m24s de ventaja sobre Alexandre Giroud y 24m07s respecto al brasileño Marcelo Medeiros, luego del abandono del mendocino Francisco Moreno por problemas mecánicos en la noche anterior.

El polaco Goczal, de 19 años, es la sorpresa del Dakar / FOTO Shakedown Team

Ganando tres de los cuatro parciales hasta el momento, el juvenil Eryk Goczal eleva la bandera polaca con 19 años para ganar la categoría Challenger a bordo del prototipo Taurus, con media hora de renta sobre su padre, Marek, con vehículo similar. El cordobés Nicolás Cavigliasso (Taurus) en 10° en la General mientras que David Zille (CanAm) se retrasó, por la caja de cambios, hasta el 23° lugar. Entre los autos más potentes, el saudita Yazeed Al Rajhi (Toyota) comanda sobre el español Carlos Sainz y su Audi eléctrico, ubicado a 4m29s del local. Nasser Al-Attiyah, con el Hunter del Nasser Racing, es tercero a 11m03s de la cima mientras que Juan Cruz Yacopini es 22° tras hilvanar complejas jornadas.

Llega la hora de ingresar al imponente desierto conocido como "El Espacio Vacío", protagonista de la carrera que culminará el 19 de enero luego de 12 Etapas. En lo inmediato, el miércoles se cumplirá el 5° día de acción entre Al-Hofuf y Shubaytah con 118 km de puras dunas.