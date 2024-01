El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, se presentó en la tarde del martes en la apertura del debate en comisiones de la "Ley Ómnibus" en la Cámara de Diputados y dejó una advertencia alarmante respecto del tratamiento de la normativa y el futuro del gobierno de Javier Milei: "Si hay crisis económica, no va a haber Constitución vigente". La amenaza de Barra surgió frente a las críticas casi unánimes de los legisladores respecto de la pretensión del proyecto de ley de otorgarle facultades al Poder Ejecutivo para saltar el Congreso.

Barra, en línea con los argumentos del presidente Javier Milei, utilizó la figura de Juan Bautista Alberdi, para justificar el mega proyecto de más de 600 artículos con el que el gobierno de ultraderecha busca avanzar en la desregulación económica -que empezó a imponer vía DNU-, educativa, cultural e incluso una grave limitación al derecho de reunión y protesta. "Las situaciones de crisis exigen decisiones de crisis y actuaciones de crisis. Esto ya lo vio Alberdi, no es un invento. Lo desarrolló, pensó y expresó en la propia Constitución", justificó Barra.

Milei utiliza la figura de Alberdi y parafraseó su obra "Bases y Puntos de Partida para la organización política de la República Argentina", para nombrar el proyecto de ley de más de 300 páginas enviada al Congreso para tratar en sesiones extraordinarias. Barra --exministro de Justicia de Carlos Menem -- dio un paso más al defender la iniciativa de delegación de facultades al Poder Ejecutivo, que el proyecto de ley contempla en uno de sus primeros artículos.

También exjuez de la Corte automática de los años noventa, Barra mencionó el fllo fallo Peralta, de 1990 y firmado por la máximo tribunal que él integraba, para sostener que "para defender los derechos constitucionales había que permitir que la Constitución estuviera vigente" y concluyó: "Si hay crisis económica, no va a haber Constitución vigente".

"No veo por qué en ciertos casos no pueden darse facultades especiales para vencer el atraso y la pobreza cuando se lo dan para vencer el desorden que no es más que el hijo de aquellos", parafraseó a Alberdi para continuar validando los artículos que pretenden darle a Milei facultades extraordinarias. Y remató: "En muchos puntos las facultades especiales dadas al Poder Ejecutivo pueden ser el único medio para llevar a cabo ciertas reformas de larga, difícil e insegura ejecución".

Barra, quien estuvo acompañado por otro ex funcionario menemista (el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo) recibió las críticas de los diputados respecto del articulado inicial del proyecto el que se indica: "Delégase en el Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente ley y en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de delegación aquí establecidas y por el plazo arriba dispuesto".

En ese marco, el Gobierno pretende tener esas facultades con la declaración de las emergencias económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de prórroga por dos años más.

"La emergencia tiene un plazo determinado y nos están sugiriendo que se acorte, algo que podríamos aceptar", admitió Chirillo; mientras que los Diputados exigieron que se ponga una cláusula para que sea el Congreso el que autorice si hay prórroga o no. "No pretende que se cierre el Congreso", tuvo que aclarar Chirillo, para matizar las palabras de Barra.

Las derivas golpistas de Barra también fueron señaladas el diputado y presidente de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro (Hacemos Coalición Federal), quien le pidió al Procurador del Tesoro que de mayores precisiones sobre la "teoría de la no celeridad de los parlamentos a la hora de tomar decisiones" y sobre sus dichos en una reciente entrevista al diario Clarín, donde habló del concepto de "urgencia política".

"La urgencia puede ir por distintos caminos, hasta puede haber una urgencia política: un presidente con minorías en el Congreso no puede presentar leyes o si tiene mayoría y le rechazan los proyectos desde sus propios bloques ¿qué hace, no gobierna?", citó Ferraro las palabras de Barra en la entrevista a Clarín y la advirtió: "Estas declaraciones me preocupan".