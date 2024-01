La mesa multisectorial que se desarrolló este martes en la ciudad de La Plata contó, entre otros, con la presencia de la ministra de las Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, el Secretario General de la CTA bonaerense, Roberto Baradel, el Secretario General de la CTA Autónoma, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, y el Secretario General de la CTA Autónoma bonaerense, Oscar de Isasi, que habló con BuenosAires/12 al término del encuentro.

--¿Qué plantean las multisectoriales de nuevo?

--Primero planteamos con mucha firmeza que el camino de Milei nos lleva a tener más penurias, que los problemas que dejó el gobierno de Alberto Fernández no serán resueltos con las políticas de La Libertad Avanza, sino que empeorarán. Y después de eso, abrimos los brazos para darle lugar a tantos argentinos decepcionados que votaron a Milei pero no para cagar al otro, sino por el hecho de tratar de vivir mejor. Tenemos que tender un puente para construir una nueva mayoría que no sólo gane una elección, sino que sea capaz de sostener un camino que profundice la redistribución de las riquezas, y que sea capaz de mantener la mayoría para sortear los obstáculos que aparecen de manera inmediata a manos del poder.

--¿Cómo surgieron los encuentros?

--Cuando celebramos en el plenario nacional entre las dos CTA y la UTEP, el 28 de noviembre en Avellaneda, resolvimos que uno de los objetivos era empezar a construir una oposición multisectorial y lo más masiva posible. El otro objetivo fue la masividad, hoy en La Plata hubo más de setenta organizaciones sindicales, varias organizaciones sociales, estuvieron presentes organizaciones religiosas, y movimientos de mujeres, además del intendente, concejales, diputados y senadores, que entendieron que el DNU y el proyecto de ley ómnibus significan entrega, saqueo y ajuste.

--¿El paro nacional del 24 de enero será parte de este armado?

--Sí, estamos construyendo la mayor masividad posible para que el paro nacional sea la expresión pública más contundente de la clase trabajadora. La idea es hacer reuniones multisectoriales en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, porque pretendemos ser millones manifestándonos.

--¿La construcción que pregonan se mantendrá durante todo el gobierno de Milei?

--Yo creo que hay que construir una nueva mayoría, porque está claro que lo que tenemos es una hegemonía relativa en las elecciones, que va para un lado y para el otro.

--¿Y cómo se hace?

--Construir una nueva mayoría significa poder avanzar de manera transversal sobre una propuesta concreta que mejore las condiciones de vida de la gente. Para nosotros, la propuesta que enfiló Milei no va en ese sentido. La inmensa mayoría de nuestro pueblo, haya votado a quien haya votado, votó por vivir mejor, pero el DNU y el proyecto de ley apuntan a que vivamos peor. Hay que empezar a generar consenso en torno a una propuesta que tenga por un lado la resistencia al neoliberalismo y al ajuste, y que por el otro lado pregone los valores de la soberanía, el trabajo y la producción. Eso planteamos en cada multisectorial, no sólo juntarnos contra las cosas que no queremos, sino también juntarnos por las cosas que queremos.

--¿Hay lugar para los votantes de Milei arrepentidos?

--Lo dije en La Plata, hay que consolidar dos niveles al mismo tiempo. Primero alcanzar la unidad más amplia de las organizaciones y del campo nacional y popular, porque tenemos nuestro problemas, y entonces es un desafío de la época construir los mayores niveles de unidad. Pero a la vez, la nueva mayoría se construye junto a miles de vecinos y compatriotas que votaron a Milei con la esperanza de vivir mejor y que se vieron decepcionados con Alberto Fernández, a quien votaron en 2019. Se decepcionaron porque el gobierno no supo, o no pudo resolver los problemas de la gente, y a esas personas hay que recuperarlas.