El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, le respondió al Gobierno tras las críticas a la CGT por convocar a un paro general con movilización a menos de un mes de la asunción de Javier Milei. "Nunca un gobierno fue tan gravitante para quitar derechos", resaltó con preocupación. Además, rechazó el megaDNU y la ley ómnibus y exigió que la central obrera sea convocada al Congreso para expresar su opinión.







En este contexto cobra una mayor relevancia el hecho de que, según Furlán, “el Consejo Nacional recibió el apoyo de todas las medidas que habían tomado” y se remarcó “la necesidad de que, si no se consigue revertir el DNU, profundizar la lucha”. En el plenario, destacó Furlán, estuvieron presentes 81 regionales. "El 100 por ciento de la representación de la CGT. Estuvimos debatiendo en el marco de la CGT y hacía mucho tiempo no se hacía esto”, destacó.



“No pidieron que no se hiciera el paro. El Consejo Directivo tiene autonomía y estamos analizando minuto a minuto el estado de situación, la evolución del paquete de leyes”, siguió contando sobre el encuentro.

En este punto, señaló la importancia de “echar por tierra” el DNU y que la cúpula de la CGT pueda ir a discutir los puntos clave de la ley ómnibus al Congreso. “Nos llama la atención que a una estructura como a la CGT no le permitan ir”, denunció, al tiempo que salió al cruce de quienes cuestionan a la central obrera de "sobreactuar" ante el Gobierno de Milei y no haberle hecho paros a Alberto Fernández. "Hemos sido prudentes y estamos tratando de ser lo más inteligentes posible", indicó

“Muchos nos acusan de que hemos tenido mucho reflejo para decretar el paro y la movilización. Y nos acusan de que lo hicimos y no se había hecho nunca. Nosotros tenemos para responder que tampoco hubo un gobierno que a los 15 días fuera tan gravitante para llevarse puestos los derechos de los trabajadores”, lanzó.



A lo que añadió: “Sorprendió a propios y extraños la brutalidad. Y nosotros entendemos que la tenemos que rechazar, porque vulnera lo institucional y el contenido. El DNU echa por tierra los derechos de los trabajadores”. Para Fulán, sencillamente, no hay otro camino posible. Y esto tiene que ver con la ruptura total del diálogo con el Gobierno: “No hay diálogo con el Gobierno. Y entendemos que no lo hay con nadie. Es como es esto o nada. Y no nos dejan alternativa. Tenemos una responsabilidad que no podemos dejar”

Además, remarcó la importancia de que la marcha del 24 de enero sea con gran presencia federal. “El 24 nosotros le hemos pedido a todas las regionales que movilicen en todas las provincias para tratar de tener una presencia en todo el país en rechazo del DNU”, indicó.

“Muchas veces, y esto lo explica bien Daer, en el Congreso los diputados del interior votan desde el anonimato. Queremos señalar, en esta oportunidad, que estos diputados no pueden venir a votar desde el anonimato. Tienen que dar respuestas”, finalizó.