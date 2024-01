La productora británica Studiocanal compartió este jueves las primeras imágenes de "Back to Black", la película biográfica sobre la fallecida cantante Amy Winehouse, que se estrenará el próximo 10 de mayo en todo el mundo.

En esta línea, se trata del primer adelanto oficial de poco más de un minuto, a la espera el tráiler final y con más detalles sobre la trama y los personajes que aparecerán en la cinta de la ganadora del Grammy.

"No escribo canciones para ser famosa. Escribo canciones porque no sé qué haría si no lo hiciera", puede escucharse decir a la actriz Marisa Abela en la piel de la recordada cantante, en el anticipo del filme dirigido por Sam Taylor-Johnson, responsable de Cincuenta sombras de Grey y de Nowhere Man, biopic de John Lennon, entre otras producciones.

"Back to Black" es la primera biopic basada en la figura fallecida en 2011 por intoxicación alcohólica, aunque ya existen varios documentales exitosos en torno a su figura como el oscarizado Amy y Reclaiming Amy, producido por la BBC.

Qué muestra el tráiler de "Back to Black"

Según puede verse en el compilado de imágenes, la película muestra los primeros pasos de la artista, su ascenso a la fama, los pormenores de la realización del fundamental disco "Back to Black" y su camino autodestructivo que la llevó a la muerte a la temprana edad de 27 años.



Precisamente, el trailer está musicalizado con el tema que da nombre al famoso álbum y a la propia película, que cuenta con el apoyo de los responsables de su legado, de Universal Music Group y de Sony Music.

El elenco también presenta a Jack O`Connell en el rol de Blake Fielder-Civil, esposo de la estrella; Eddie Marsan, como su padre; Juliet Cowan, como su madre; y Lesley Manville, como su abuela.



