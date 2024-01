La diputada nacional, politóloga y doctora en Desarrollo Económico, Julia Strada, le contestó este viernes por AM750 al presidente Javier Milei luego de que la atacara y la acusara de ser una “pseudoeconomista floja de papeles” por su defensa al Banco Nación, organismo que el Gobierno busca privatizar a pesar de tener superávit.



Entrevistada por Víctor Hugo Morales, Strada apuntó que “Milei es un misógino. Es un probado misógino que se pone muy nervioso cuando no tiene razón y cuando le discute una mujer. Es parte de una reacción que viene mostrando”.

En tanto, sobre la defensa del periodista a la privatización del Banco Nación, expresó: “En esa nota no le da un solo argumento, un solo dato. Es decir, el presidente, que se hizo famoso haciendo videos en tik-tok con datos, datos, haciéndose el canchero de que la tenía reclara en términos económicos” no aportó un solo valor de la realidad para defender su postura.



“Mucha gente se convenció de que tenía un expertise que podía ser un aporte para Argentina. Bueno, ayer, cuando tuvo la oportunidad de decir por qué el Banco Nación debería venderse, no dijo por qué. Dijo que todo lo que se pueda vender se tiene que vender y después que yo era una pseodoeconomista floja de papeles”, denunció.

Y añadió: “O sea, no tiró un solo argumento. El Banco Nación genera 700 mil millones de pesos de ganancia en 2023. No tiene sentido venderlo. No reporta ninguna ganancia para la economía Argentina. En todo caso, es una ganancia para el Gobierno de Javier Milei, que se vendería en 25 mil millones de dólares para financiar la dolarización”.

El escándalo de la venta del FGS

Strada advirtió, además, que durante el último encuentro en el Congreso por el debate de la ley ómnibus funcionarios del Gobierno de Javier Milei reconocieron que buscarán vender el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Para la especialista en este tipo de temas, se trata de una declaración sustancial y que el equipo económico venía evitando dar: “Nos quedamos hasta las 2:30 de la mañana, y a esa hora empezaron a decir lo que van a hacer, entre gallos y medianoche”.

Quien afirmó esto, explicó Strada, fue Pablo Quirno a cargo de la secretaría de Finanzas del equipo de Luis Caputo: “Tardaron tres días en empezar a contar al menos el 10 por ciento de lo que van a hacer. Porque los interpelamos durante tres días seguidos”.

El “remate” del FGS afectará de manera directa a los jubilados y pensionados, ya que este es el sistema que se encarga de “proteger al sistema previsional de vaivenes económicos”.

Strada explicó, en este contexto, los planes del Gobierno: “Dicen que van a suspender la movilidad previsional para mejorarle los ingresos a los jubilados, pero dicen que van a bajar el gasto previsional, por lo que van a hacer un ajuste”.

“Anoche hubo un 10 por ciento de confesión donde Quirno. Dijo que van a vender las acciones del FGS, que son inversiones que tienen los jubilados y las jubiladas, que son solamente 5.500 millones de dólares, por ende, las van a rematar, y que van a durar solamente dos meses en el pago de jubilados”, añadió.

En tres palabras, Strada resumió el plan de la gestión Milei: “Es un escándalo”. Y añadió: “Es usar la venta de las joyas de la abuela para gastarla en dos meses en el pago de jubilaciones. Las jubilaciones no se pagan con el FGS, se pagan con los aportes tributarios y contribuciones patronales”.

¿Qué hay detrás de este movimiento? Para Stratada la respuesta es evidente: “Están haciendo un gran circo con esto de que no hay plata para liquidar las acciones del FGS y dárselas de nuevo a sus dueños. O sea, a Clarín las de Cablevisión y Telecom; a Mindlinla de Pampa Energía; a Rocca las de Ternium; a Blaquier las de Ledesma y así puedo seguir un rato más”.