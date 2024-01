Los Premios Emmy contaron con un emotivo homenaje a Matthew Perry, a poco de cumplirse tres meses de su muerte. Durante el segmento In Memorian, el cantante Charlie Puth y el dúo The War and Treaty interpretaron una versión de "I'll be there for you" de The Rembrandt, la clásica cortina musical de serie en la que Perry interpretó a Chandler Bing.

El segmento recordó también a otras estrellas fallecidas en el último año, como Len Goodman, Andre Braugher, Lance Reddick, Paul Reubens, Barbara Walters, Angela Lansbury, Kirstie Alley y más.



Tanto los presentes presentes en la gala de premiación a lo mejor de la televisión, así como los espectadores televisivos se emocionaron con el homenaje a Perry que falleció el 28 de octubre a los 54 años. Las redes sociales se inundaron de mensajes.



"Uff, al recontra ángulo lo que armaron para el in memoriam en los #Emmys2024 con Matthew Perry y la canción de Friends", escribió el influencer Baini en X. "Me va a doler siempre, mi Chandler", añadió otra usuaria en la misma red social.

Los fans de Friends se emocionaron con el homenaje in memorian de Matthew Perry en los Premios Emmy 2023. (Imagen: captura de pantalla X)

Perry fue hallado muerto el 28 de octubre de 2023, en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos. La autopsia determinó que falleció "accidentalmente" tras consumir ketamina .

El actor alcanzó la popularidad con Friends, donde compartió elenco durante una década, entre 1994 y 2004, con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer. Además, protagonizó películas como The Whole Nine Yards, en la que compartió pantalla con Bruce Willis.

En su autobiografía, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, que publicó en 2022, el actor contó que mientras formó parte del elenco de la mítica serie sufrió varios episodios de adicción a las drogas y al alcohol.

Junto a Matt Le Blanc. Imagen: @mattleblanc

Su muerte impactó a sus compañeros de reparto, que compartieron emotivos homenajes para despedirse, como a todos los fanáticos de la serie. “Estamos todos absolutamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia", escribieron en una declaración conjunta tras la noticia de su muerte.