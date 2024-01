La novela entre Javier Milei y Elon Musk tuvo otro capítulo este jueves, cuando el empresario y director de Tesla y SpaceX compartió en sus redes sociales el discurso del presidente argentino en el Foro de Davos y elogió sus definiciones. El jefe de Estado y líder de La Libertad Avanza (LLA) le agradeció el gesto.



El discurso de Milei duró casi 24 minutos, en los que despotricó contra el socialismo, el colectivismo, la justicia social, el rol del Estado y el cobro de impuestos y defendió a los empresarios y el capitalismo moderno. “Buena explicación de lo que hace que los países sean más o menos prósperos”, escribió Musk junto al video del Presidente.

La publicación tuvo en menos de cinco horas 10 millones de reproducciones, 96 mil me gusta y fue compartida 21 mil veces. Una de ellas fue la del propio Milei, que puso: “¡Muchas gracias!”.

El Foro de Davos reúne a líderes del mundo capitalista y las multinacionales más grandes del planeta. Mientras el presidente argentino hablaba, el auditorio estaba por la mitad de su capacidad, y muchos de los asistentes se mostraron sorprendidos por las definiciones del neoliberal.

No es la primera vez que el magnate sudafricano y el mandatario cruzan mensajes y guiños, la última fue cuando Musk compartió otras declaraciones del ultraderechista en una entrevista y Milei le respondió: “Tenemos que hablar, Elon…”.



En esa oportunidad, Musk posteó una parte de una vieja entrevista de Milei con Jorge “Turco” Asis, donde el ahora Presidente citó una frase del economista Milton Friedman: “Cuando vos ponés la igualdad por encima de la libertad, no terminás consiguiendo ninguna de las dos”. En cambio, “cuando ponés a la libertad por encima de la igualdad, conseguís muchas de ambas”, planteó.

Otro de los momentos en que el mandatario mostró su afinidad con el magnate fue cuando, al anunciar por cadena nacional —la primera de su gestión— el DNU con el que desreguló por completo la economía y derogó cientos de leyes. En ese discurso, hizo una referencia explícita a Starlink y abrió las puertas para el desembarco en el país de la compañía de internet satelital de Musk.

Las insólitas definiciones de Milei en Davos que compartió Elon Musk

“Occidente está en peligro”, advirtió, ya que “los que supuestamente deben defender los valores de Occidente” operan con “una visión del mundo que conduce al socialismo” y “a la pobreza”. El mandatario de ultraderecha hizo un repaso de la historia moderna según su visión, en la que Argentina fue potencia mundial cuando adoptó en 1860 el modelo libertario, hasta que ingresaron “las ideas del colectivismo y comenzó a empobrecerse”.

“Durante todo el período comprendido entre el año 0 y el 1800, la tasa de crecimiento del PIB per cápita se mantuvo estable en torno al 0,02% anual, es decir, prácticamente sin crecimiento. A partir del siglo XIX, con la revolución industrial, la tasa de crecimiento pasa al 0,66%”, aseguró Milei, quien parecería tener a mano los datos de crecimiento económico global en la época de Jesucristo.

En el mismo sentido, el jefe de Estado aseveró que, después de la revolución industrial, “el PIB per cápita mundial se multiplicó por más de 15 veces, generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población mundial”, un número que según él cayó a 5% en 2020, un año antes de la pandemia.

Así, apuntó contra las ideas de “justicia social” sobre la que sostuvo que “no solo no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general”, abogó una vez más por el libre mercado y expresó que en este modelo no existe ningún tipo de falla, y arengó a los empresarios presentes: “Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia ¡No cedan al avance del Estado! El Estado no es la solución, es el problema mismo".

Seguí leyendo: