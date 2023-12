Los guiños entre el multimillonario Elon Musk y el presidente electo Javier Milei continúan. Después de que el empresario compartiera en su cuenta de X –antes Twitter– un video del mandatario de ultraderecha hablando sobre la libertad y la igualdad, el economista le insinuó: “We need to talk, Elon…”, que se traduce en “Tenemos que hablar, Elon…”.



El extracto publicado por Musk es de una vieja entrevista de Milei con Jorge “Turco” Asis, donde el futuro jefe de Estado comenzó citando una frase del economista Milton Friedman: “Cuando vos ponés la igualdad por encima de la libertad, no terminás consiguiendo ninguna de las dos”. En cambio, “cuando ponés a la libertad por encima de la igualdad, conseguís muchas de ambas”, planteó.

Luego, parafraseó a otro teórico, John Stuart Mill, quien señalaba que “una sociedad donde se hace tanto hincapié en la igualdad, a la postre se vuelve una sociedad de saqueadores y se hunde”. En esa línea, Milei sentenció: “Esa es la historia de Argentina”.

Además, en aquel reportaje, el presidente electo opinó que “no hay nada más injusto que la justicia social” y destacó que “el gran logro del liberalismo es haber logrado la igualdad ante la ley, es decir, la ley es la misma para todos”.

“Cuando vos vas por la justicia social, que es la redistribución del ingreso, lo que estás haciendo en el fondo es utilizar el aparato represivo del Estado para sacarle al exitoso y distribuir antojadizamente en función de lo que quiere el que está en la poltrona”, concluyó Milei en el video compartido por el magnate sudafricano-canadiense-estadounidense con la marca de agua “Milei explains economics” (“Milei explica la economía”).

La publicación tuvo más de 125 mil me gusta y fue compartida unas 30 mil veces. Una de ellas, fue del propio Milei, que además lanzó un guiño para el empresario y escribió: “We need to talk, Elon…”, que se traduce en “Tenemos que hablar, Elon…”.

Otros guiños entre Milei y Elon Musk y la llegada de Starlink a Argentina

Cuando Milei brindó una entrevista al periodista norteameicano Tucker Carlson, Musk compartió el reportaje y escribió: "Charla muy interesante que va mucho más allá de Argentina en los temas tratados". Luego, cuando se conocieron los resultados del balotaje 2023 y el libertario fue elegido presidente, el empresario tuiteó: “Argentina se prepara para la prosperidad”.

Recientemente, la futura canciller Diana Mondino reveló que el equipo del presidente electo trabaja para que la empresa Starlink, propiedad de SpaceX y cuyo dueño es el propio Musk, comience a prestar sus servicios en Argentina.

"Me vuelvo loco, llega Starlink a la Argentina?”, publicó un usuario en X –antes Twitter– junto a un mapa de los servicios prestados por la empresa del fundador del Tesla en Sudamérica, donde Argentina figura como “próximamente”. A los pocos minutos, Mondino le comentó: “Estamos en eso”.



Seguí leyendo: