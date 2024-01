Funcionarios del Ejecutivo bonaerense respaldaron la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este miércoles 24. A través de declaraciones radiales, el ministro de de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, su par en la cartera de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout, se refirieron a las diferentes reformas que el Ejecutivo Nacional pretende implementar con la llamada ley ómnibus.

Bianco aseguró que "la provincia de Buenos Aires es la que sufrió más recortes. Se publicó un informe que indica que desde que empezó el gobierno de Javier Milei recibió 11% menos de recursos y eso nos tiene muy preocupados". Señaló también que en el gabinete que lidera Axel Kicillof "estudiamos muy detalladamente tanto el DNU como la ley ómnibus y no hay un sólo artículo que sea beneficioso para los bonaerenses". Agregó además que "esos dos cuerpos normativos deben ser rechazados por una cuestión de contenido, no de forma. Vienen a modificar la estructura jurídica y económica del país, con un impacto totalmente negativo sobre la provincia, sobre todo en la producción y el empleo".

El funcionario dijo que el paro y la movilización "serán absolutamente masivos", y adelantó que "el peronismo y los trabajadores van a marchar de manera pacífica, como siempre, y respetando a las instituciones democráticas".



Bianco señaló que el ejecutivo provincial "estará acompañando, para demostrar que el pueblo bonaerense está en contra de esto". Por otra parte, remarcó que el Gobierno nacional "no presentó una programación macroeconómica", por lo que "no se sabe cuánto se espera de inflación, de recaudación y de actividad en el año". Esta incertidumbre, amplió en funcionario, le impide a la provincia "planificar sin una brújula mínima" y saber qué va a pasar con la obra pública que se estaba ejecutando en la provincia con financiamiento nacional. "Las empresas, al no tener precisiones, empiezan a para las obras y despedir trabajadores", aseguró y agregó que "la provincia no sabe con qué recursos va a contar durante todo el año".



También dejó clara la falta de comunicación entre ambas administraciones: "hay poco y nada de vínculo entre la provincia y el gobierno nacional". Si bien "hubo llamados entre ministros nacionales y provinciales" dejó claro que fueron pocas instancias aunque advirtió que "hay despreocupación del gobierno nacional por lo que pasa en la provincia de Buenos Aires".

"Por ejemplo, cuando fue el temporal en Bahía Blanca, solicitamos a Nación un refuerzo presupuestario de 10 mil millones de pesos y no sólo que no nos dieron nada, ni siquiera nos contestaron. No hay vínculo, una desidia total", concluyó.

Por su parte, Andrés Larroque aseguró que hay "un consenso absoluto de acompañar esta histórica medida adoptada por el movimiento obrero" en los sectores populares dado que se trata de "un momento muy importante porque está en juego el futuro de nuestra Patria".

El funcionario consideró que el gobierno de Javier Milei "busca acompañamiento con un sector de la sociedad que pueda estar de acuerdo con ese tipo de medidas" aunque consideró que "cuando el pueblo sale a la calle no hay protocolo que valga".



Destacó que es clave considerar "el plan de ajuste y transferencia de recursos a los sectores más concentrados de la economía" y que hay una "devaluación inducida y ninguna medida que atempere los efectos de la devaluación".

Desde el sector vinculado a la cultura, Florencia Saintout aseguró que los actores sociales de esas áreas "están profundamente movilizados" ante el DNU y la ley "Bases" del Gobierno nacional que fueran rechazados a través de una solicitada. La nota, titulada "Carta al Congreso Nacional. La cultura está en peligro", fue dirigida a los diputados y senadores para expresar el rechazo a ambas normas y firmada por unas 20 mil figuras ligadas a las artes. Uno de los pasajes de la misiva reza: "el Gobierno nacional pretende, a través de la ley ómnibus, derogar leyes vitales para la supervivencia de las industrias culturales, las artes y las ciencias, y el patrimonio cultural de nuestro país".

La funcionaria apuntó que "este ajuste en la cultura como intentan llevar adelante tiene impacto cero, pero todo el gobierno de Milei es una gran estafa, es la estafa de una salida para una situación que teníamos muy problemática, en todas las esferas, y vinieron a estafarnos al 90% o más de la población". Y destacó que la coyuntura actual es "una oportunidad para discutir esto que piensan algunos erróneamente que la cultura viene después, que hay necesidades de alimentos y que no tenemos la necesidad de alimentar el espíritu, y sabemos que no pueden ponernos en ese falso dilema".

Como conclusión apeló a los consumos culturales habituales de la sociedad al señalar: "no hay una persona que no haya crecido viendo una película, o viendo títeres o riendo a carcajadas en un espectáculo de humor y eso es lo que queremos defender".