Las modificaciones que aceptó Javier Milei en su megaley ómnibus no terminaron por satisfacer a la oposición “dialoguista” y se complica la intención de la Casa Rosada de emitir este martes un dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de Diputados y llevarlo al recinto el jueves –después del paro general– para darle media sanción en la Cámara baja. Los bloques del PRO, Hacemos Coalición Federal, UCR e Innovación Federal (partidos provinciales) se reunieron por separado para analizar el nuevo texto que el Ejecutivo envió al Congreso, pero la insistencia de Milei en sostener el aumento de las retenciones a las exportaciones, la privatización de numerosas empresas estatales, una nueva movilidad jubilatoria que tira a la baja los haberes; e ignorar los reclamos de no desguazar el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses, divide las aguas opositoras y no son pocos los que proponen elaborar un dictamen propio –que podría dejar en minoría al oficialismo– para promover esos y otros cambios en el recinto. Ante la incertidumbre, el oficialismo reabrió una ronda de negociaciones de la que excluyó a Unión por la Patria, que se opone tenazmente a la ley.

La instrucción de Milei a sus funcionarios y estrategas parlamentarios fue apurar el dictamen y llevar la megaley al recinto esta semana. El presidente de Diputados, Martín Menem (LLA), había anunciado que el plenario de comisiones se hará este martes y que su plan es sesionar antes del fin de semana. El jefe del bloque de LLA, Oscar Zago, se mostró optimista incluso sobre la posibilidad de sesionar el jueves. “Vamos a seguir dialogando y llegar al consenso para poder llevarlo al recinto porque los argentinos están pasando un momento muy malo”, dijo.

No obstante, al cierre de esta edición la “agenda parlamentaria” de Diputados estaba en blanco y no figuraba la convocatoria oficial al plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales.

Oposición firme

Desde UxP sostienen que no hay más disyuntiva que el rechazo. “A todo lo que supuestamente ‘renuncia’ el oficialismo en la nueva versión de la ley ómnibus, Milei lo puede hacer al otro día de aprobada la ley por el margen de facultades discrecionales que le van a delegar los que la aprueben. El nuevo texto es un engaño. Espero que todos se den cuenta”, avisó el jefe de la bancada de UxP, Germán Martínez. “El nuevo borrador de la ley ómnibus no mejora ninguno de los 5 temas que son el núcleo neurálgico del proyecto. Incluso, los empeora. Hablamos de: delegación de facultades, jubilaciones, derechos de exportación, deuda, privatizaciones, provincias”, detalló.

En el FIT prima la misma opinión. “Están intentando consensuar una norma que les permita garantizar un ajuste salvaje aunque parte del mismo deba pasar hacia los meses venideros y ser tratado en sesiones ordinarias”, sostienen sobre la ley y las modificaciones. “Milei congeló las jubilaciones en su primer mes de gobierno con un 25% de inflación. La nueva redacción del proyecto plantea continuar con la fórmula actual hasta marzo, es decir una rebaja mayor de las jubilaciones. Plantear la actualización x IPC a partir de abril, es un robo”, dijo el diputado Nicolás del Caño (FIT-PTS).



Dialoguistas

Pero las modificaciones que aceptó el Gobierno tampoco cayeron bien entre los dialoguistas. El bloque de HCF, que conduce Miguel Pichetto, se reunió de urgencia para evaluarlos. Entre las conclusiones del encuentro, sostuvieron que no pueden acompañar las retenciones a las exportaciones; la lista de privatizaciones empresas estatales; la nueva movilidad jubilatoria y el futuro incierto del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses. Allí primó la idea de presentar su propio dictamen, junto a otras bancadas también dialoguistas, al tiempo que intentan reconstruir el contacto con el oficialismo.

Los diputados radicales también se reunieron de urgencia a puertas cerradas. Unos 20 lo hicieron de manera presencial y el resto por Zoom, pero la mayoría coincidió en la insatisfacción con las respuestas del Gobierno. Las diferencias se expresaron a la hora de definir la estrategia. Una parte importante de los diputados de la UCR se inclinó por empezar a redactar un dictamen conjunto con HCF e Innovación Federal. Otro sector cree que aún se puede buscar algún acuerdo con el Gobierno y no descartan las posibilidad de firmar con todos los ex JxC en disidencia parcial el dictamen del oficialismo. Quienes se oponen a firmar un dictamen con LLA sostienen que hay más de 140 artículos donde la UCR no tiene nada en común. La unificación de posturas pasó por otros puntos. Todos piden que los gobernadores y el partido estén de acuerdo con la estrategia que finalmente se adopte, además de coincidir en que darán quórum cuando el oficialismo convoque a sesionar.

El PRO también dividía posturas. En la reunión que mantuvo este lunes el bloque se escucharon desacuerdos con las modificaciones del Gobierno, pero igual primó la decisión de respaldar las propuestas de Milei.



Dictámenes diversos

Si LLA insiste en emitir dictamen el martes, podría haber dictámenes dispersos donde el oficialismo no obtendría el de mayoría. Si decide ir con un dictamen que avalen solo sus propios diputados, alcanzaría 18 firmas entre los 109 legisladores que integran las tres comisiones del plenario. Si a ellos se sumara el PRO, alcanzaría 32 firmas. Así, Unión por la Patria, tendría una mayoría de 45 firmas para su dictamen de rechazo -o más, si se suma el voto del FIT-.

Pero todo esto cambiaría a la hora de debatir en el recinto, donde la discusión artículo por artículo conformaría las más variadas alianzas y un final incierto para cada propuesta del Gobierno.