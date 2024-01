Los cambios y modificaciones a Ley Ómnibus que el Gobierno introdujo tras acuerdos con la oposición amigable incluyen un capítulo particular en cuanto a privatización de empresas públicas. En principio, la novedad es que habrá una especie de tres estándares de compañías: las que no se privatizarán, las que podrían ser compañías mixitas y aquellas, la gran mayoría, que siguen sujetas a la posibilidad de ser rematadas. El caso más destacado, entre las que no podrán tocar, es el de YPF, petrolera que seguirá bajo control del Estado. En ese contexto, podrán ser sociedades mixtas ARSAT, el Banco Nación y Nucleoeléctrica Argentina (NASA).

YPF no se toca, pero el resto sí