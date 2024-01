En una contundente muestra de descontento por las políticas que busca implementar el presidente Javier Milei, el paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este miércoles 24 de enero tuvo con una notable adhesión en todo el país. El acto central, comenzó alrededor de las 14 horas y contó con los líderes sindicales Pablo Moyano y Héctor Daer como principales oradores.

La CGT se posicionó contra del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 y la ley ómnibus propuestos por el Gobierno. La Plaza del Congreso se convirtió en el epicentro de la manifestación, donde miles de trabajadores se congregaron para expresar su descontento con las medidas.

Héctor Daer: "A nosotros nos eligieron los trabajadores para defender sus derechos"

"Venimos con la Constitución en la mano, que dice claramente que los derechos son progresivos y que no pueden volver atrás", expresó el cosecretario general de la CGT y titular del gremio de Sanidad. "Todos fueron electos, el Presidente, los diputados, y no renegamos de la democracia, a nosotros nos eligieron los trabajadores para defender sus derechos", agregó.

En ese contexto, dijo que ningún legislador puede hacerse "el distraído" con lo que se está discutiendo en el Congreso, ya que "el DNU desregula la economía. Quieren destruir los derechos individuales, colectivos, los sindicatos y destruir la acción sindical. Atacan a las organizaciones sindicales, a los trabajadores, a la cultura. Apuntan contra todo lo popular, a privatizar el deporte”, sostuvo Daer.



E instó a los legisladores a rechazar el DNU y la ley "Bases" propuestas por el Gobierno. “Actúen de acuerdo al mandato popular, no estén en la oscuridad recibiendo mandatos o agazapados porque les dijeron que son sádicos y coimeros”, sostuvo.

En otro tramo de su discurso, expresó que “es necesario enfrentar el debate, y es necesario tener equilibrio para poder gobernar. Nos viene con una palabra tan grande como es la libertad. Todos los pueblos luchan por la libertad, y acá la libertad la utilizan para hacer pelota la fórmula de actualización para los compañeros jubilados y jubiladas, y que no nos engañen porque cambian la fórmula y esa fórmula después la indexan porque les quieren volver a los jubilados dos meses sin indemnización, que cumplen y acumulan el 40% de su haber”. Y agregó: “Nos corren por la libertad y nos quieren llevar a entregar el fondo de garantía de sustentabilidad".

Ante la multitud, recordó que las advertencias realizadas antes de las elecciones se materializaron "con aumentos en alimentos y combustibles, así como el ajuste a las jubilaciones". "Nos decían que metíamos miedo a la sociedad, pero nos aumentaron todo", sostuvo. Y agregó que "vienen por la ciencia y no les importa regalar las empresas que son fruto de los científicos argentinos; no les importa la educación; no les importan los compañeros del empleo público ni los docentes".

Dirigiéndose a los diputados les exigió enfrentar la realidad: "Cuando llevan todo a la mesa, no se discute nada. Son 600 leyes en juego, con cada diputado limitado a cinco minutos en comisión y cinco minutos en el recinto".



Por último, destacó que "hoy vinieron acá la CGT, las CTA y todos los sindicatos y organizaciones obreras de nuestro país, los científicos, la cultura, el deporte, los inquillinos, los jubilados, los socialistas, los de izquierda, de la Unión Cívica y los radicales que no olvidan a (Hipólito) Yrigoyen ni a (Raúl) Alfonsín". "Todos los que estamos acá más el acompañamiento de organizaciones internacionales, como el presidente de la Confederación Sindical de las Américas, junto con los que están en las provincias, en el mundo, reclamando frente a las embajadas", amplió.

Pablo Moyano: "Un peronista no puede respaldar este DNU"

El titular del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, también le habló a los legisladores. "Que digan públicamente si están con los trabajadores o con las corporaciones y el modelo económico que lleva adelante el presidente Javier Milei", sostuvo.

Y advirtió que "un peronista no puede votar este DNU que va en contra de los trabajadores y la soberanía nacional". "Les pedimos a los diputados que tengan dignidad y principios y no se ofendan si les dicen algo en los medios. Les pedimos que no traicionen a los trabajadores, a la doctrina del peronismo, que es defender a los laburantes, a lo que menos tienen y a los jubilados".

En ese contexto, expresó su descontento con aquellos que "hacen campaña con la marcha, con los retratos de Perón y Evita, pero cuando deben debatir una ley se esconden y es necesario ir a buscarlos a sus despachos". "Que no se les ocurra volver a poner el impuesto a las Ganancias, si son tan guapos suban el impuesto a las grandes fortunas, aumenten las retenciones, pero no a los trabajadores", agregó.

En otra parte de su discurso, apuntó contra el ministro de Economía Luis Caputo, el "mismo ministro de Economía que fue socio de Macri, que fugó 45 mil millones de dólares y que debería estar desfilando por tribunales dando explicaciones".

También cuestionó que empresas del Estado como Aerolíneas Argentinas, Télam, Banco Nación y Radio Nacional, estén en riesgo de privatización. "Van a dejar a millones de trabajadores en la calle y se las van a entregar a los amigos", expresó.

En ese sentido, dijo que "esta ley de reforma laboral la escribió Paolo Rocca y Mercado Libre", y culminó expresando: "Llamamos a todos los argentinos de bien a que se sumen a este frente de resistencia, porque por más protocolo, por más multas, la patria no se vende, la patria se defiende".