Los servicios de transporte público se van a ver afectados por el paro general convocado por la CGT para este miércoles 24 de enero, en señal de protesta contra el DNU y la ley ómnibus de Javier Milei. La huelga empieza a las 12 con una movilización al Congreso, aunque también se esperan protestas y marchas en todo el país ¿En qué horario no van a funcionar colectivos, trenes, subtes y vuelos nacionales?

Desde la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) expresaron su adhesión al paro, pero se comprometieron a garantizar el servicio hasta las 19, antes de que el cese de actividades se vuelva total hasta la medianoche.



El plenario nacional de la CATT se decidió rechazar de manera "total y absoluta" el DNU y la ley ómnibus propuestos por el Gobierno. Según Sergio Sasia, secretario general de la CATT, esta decisión fue respaldada por representantes de 41 organizaciones sindicales durante el encuentro.



Cómo van a funcionar los colectivos el 24 de enero

Según el comunicado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), los colectivos van a operar con normalidad hasta las 19. Posteriormente, se acoplarán al paro a nivel nacional hasta la medianoche. Esta medida busca garantizar la movilización al Congreso durante la protesta.



Cómo van a funcionar los trenes el 24 de enero

El sindicato ferroviario informó que los trenes de pasajeros funcionarán desde la medianoche hasta las 19, asegurando así el transporte para la movilización al Congreso. Luego de ese horario, se acoplan a la retención de tareas. Sin embargo, los servicios de cargas se interrumpirán entre las 12 y las 00.



Cómo van a funcionar los subtes el 24 de enero

La red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires también se verá afectada por el paro nacional. Según informaron desde el gremio, está previsto que el servicio suspenda su funcionamiento desde las 19 hasta la medianoche.



Cómo van a funcionar los vuelos nacionales el 24 de enero

El transporte aéreo tendrá una paralización total de sus servicios entre las 12 y las 24 del miércoles, según determinó la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). Esta medida incluye a los gremios del sector aeronáutico, por este motivo se van a ver afectados los vuelos y aeropuertos a nivel nacional.



La respuesta del Gobierno: el que no trabaja, no cobra

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó la decisión del Gobierno de descontarle el día de trabajo a los empleados estatales nacionales que se adhieran al paro general convocado por la CGT para este miércoles 24 de enero.

"Se ha tomado la decisión de descontar el día a todos los empleados estatales nacionales que se adhieran a esta medida", dijo en conferencia de prensa y argumentó que "el salario es una contraprestación" y que por este motivo "el que no trabaja, no cobra".

El vocero de Javier Milei aseguró también que el Gobierno sigue "esperando argumentos para el paro" programado por la CGT y que, a su criterio, "no termina de quedar claro" el motivo de la medida de fuerza.



Además, estimó que "no existe razón para el paro o, al menos, las explicaciones de los porqués son casi infantiles". "No los entendemos. En cuanto a términos jurídicos, llegado al caso, habrá novedades sobre el punto en cuestión", remarcó Adorni en referencia a las consecuencias legales que podría tener descontar el día a los estatales.

