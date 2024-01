En el contexto del primer paro nacional contra el gobierno de Javier Milei, la temporada de teatro en la Ciudad de Buenos Aires, y los centros turísticos de Mar del Plata y Villa Carlos Paz (Córdoba), también se vio afectada, con la reprogramación de sus funciones de este miércoles.



No obstante, la adhesión y el apoyo es irregular según el tipo de producción y la cantidad de gremios involucrados en las obras, que rechazan las medidas de desregulación y desguace del Estado, como el mega DNU y la ley ómnibus. Otro factor clave fueron las entradas vendidas para esta jornada.

En declaraciones televisivas, el productor Carlos Rottemberg sostuvo: "No es un tema que se adhiera o no el teatro. Nosotros trabajamos con distintos gremios. Va a depender de la decisión de los trabajadores y trabajadoras sobre si concurren o no durante la noche".

Y añadió: "'La Jenny' cambió su descanso del miércoles al martes, 'La última sesión de Freud' pasó la del miércoles al jueves y 'Bossi' se presenta normalmente. 'Piaf' en CABA pasó del miércoles al viernes y 'Matilda' debe suspenderse por la enorme cantidad de personas y gremios".

Los gremios y asociaciones vinculadas a la cultura que se sumaron al paro nacional fueron La Asociación Argentina de Actores, la FATRAC (Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas), ADEA (diseñadores escénicos), DAC (directores de cine) ante el estado de alerta del INCAA, Espacio Audioviual Nacional, APIMA, Argentores, PCI (Asociación de directorxs de cine), Frente de Emergencia de la danza, Profesionales de la dirección escénica, SAGAI (Sociedad de artistas e intérpretes), ARTEI (teatros independientes), ADEA, ACTI, ATTIA, ESCENA, FED, MECA, UMI y UNIMA, y muchas más.



Paro Nacional: cuáles son las obras que no se presentan este 24 de enero

Ciudad de Buenos Aires



Escape Room - Multitabaris Comafi

- Multitabaris Comafi Porteñas - Teatro Astral

- Teatro Astral Matilda - Gran Rex

- Gran Rex Tom, Dick y Harry - Multiteatro Comafi

Mar del Plata

El Beso - Teatro Lido

- Teatro Lido Dos Piratas y un Tesoro - Teatro América

- Teatro América Perdida Mente - Teatro Atlas

Otras producciones que reprogramaron se encuentran Perdidamente, la obra de José María Muscari; El Beso, con Luciano Castro y Luciano Cáceres; El cuarto de Verónica con Emilia Mazer;Dos piratas y un tesoro, la obra de los hermanos Weinbaum; La última sesión de Freud con Luis Machín; y Cuando duerme conmigo, con Marcelo Mazzarello y Carolina Ramírez, con producción de Norberto Marcos, exmarido de Fátima Flórez

Fátima Florez no se adhiere al paro

Según explicaron en Socios del Espectáculo (eltrece), Fátima Florez y su obra "Fátima 100%" no se suma al paro, en medio de la tensión entre los gremios que participan en la mega producción y su relación con el actual Presidente, quien es su actual pareja.

"La gente del teatro se quiere adherir al paro del miércoles, como todo el sindicato y el gremio. Fátima entiende esto, pero, al mismo tiempo, siente que si no hace función, ella queda muy expuesta y apoyando una medida en contra del gobierno de su novio", señalaron.

