El exembajador argentino en España y dirigente radical Ricardo Alfonsín planteó que la política "debería asumir como propia la tarea de hacerle comprender al Presidente que no puede actuar como si tuviera cheque en blanco".

Además, advirtió por la participación de sectores privados en la redacción del DNU y la ley ómnibus: "El interés general no se defiende de la mejor manera delegando la facultad de decisiones propias en estudios jurídicos privados. Yo no sé si esto sucedió, pero en muchos medios he escuchado noticias acerca de que las leyes han sido redactados por estudios jurídicos privados. Necesitamos saber esto, no es una cuestión menor", cuestionó Alfonsín en diálogo con AM750.

Las declaraciones del hijo del expresidente Raúl Alfonsín se dieron tras la movilización de las principales centrales obreras del país al Congreso en rechazo a las modificaciones que pretende incorporar el Gobierno nacional en la legislación argentina.



"Esto no es serio. Lo menos que podemos pedirle a los gobernantes es que sean serios porque las cosas sobre las que quieren legislar son serias", planteó el exembajador en diálogo con Branca de vuelta.

Alfonsín también criticó al Ejecutivo por los agravios contra la oposición y manifestó que son "absolutamente incompatibles con la convivencia democrática": "Nunca he visto a un candidato a presidente decir las cosas que dijo el candidato de La Libertad Avanza", aseveró.

En esa línea, criticó a los legisladores que acompañaron el dictamen de mayoría que necesitaba el oficialismo en el Congreso por firmar la resolución sin conocer el contenido: "Hoy a las 11 y media no se sabía cuál era el dictamen. Esto yo no lo ví nunca", concluyó.