Con una mejor imagen que en el debut, la Selección Argentina Sub 23 se impuso 2-0 a Perú y se consolidó, junto a Paraguay, como líder del Grupo B del Preolímpico de Venezuela. Thiago Almada, de penal, y Luciano Gondou, cuando se terminaba el encuentro, anotaron los goles del conjunto de Javier Mascherano, que tendrá fecha libre en la jornada del sábado.

Está claro que no brilló y que tiene mucho margen de mejora. SIn embargo, el equipo argentino mostró varios signos de crecimiento respecto al debut ante Paraguay. Mejor circulación, algo más de profundidad, llegada de los mediocampistas y solidez defensiva para no pasar sobresaltos fueron algunas de las virtudes que exhibió Argentina para justificar la victoria ante Perú, que había ganado en su estreno y era líder del grupo.

En el primer tiempo, el equipo de Mascherano pudo irse en ventaja. Un penal no cobrado a Joaquín García y un insólito gol anulado a Santiago Castro por una posición adelantada inexistente fueron las chances que no se pudieron concretar en el marcador. Pero también tuvo acciones combinadas que motivaron buenas acciones del arquero Diego Romero, en especial en dos oportunidades creadas por Cristian Medina. Del otro lado, Perú casi no se acercó a Brey, que pasó una noche mucho más tranquila que ante Paraguay.

Más allá de la mejoría, al conjunto nacional le faltó un poco de profundidad. Pero antes de que empezaran los nervios en el arranque de la segunda parte, una buena maniobra de Barco posibilitó el tanto de la apertura. El lateral exBoca robó en ataque, esquivó un rival y fue bajado en la entrada del área por Álvaro Rojas. Almada, con categoría, anotó el penal que le bajó la ansiedad al equipo argentino.

Con el manejo de sus mediocampistas, Argentina mantuvo el control del juego y se defendió lejos de su arquero. Pero como la distancia era corta, los nervios por un posible empate parecían apoderarse de los jugadores argentinos, que no se terminaban de soltar ni encontraban la manera de liquidar el partido. Por eso, recién un puñado de minutos antes del final y con la entrada de Gondou, la Abiceleste pudo cerrar el resultado en su mejor jugada colectiva del partido: Combinaron Redondo y Almada para que Baltazar Rodríguez profundizara para la corrida de Nardoni. Allí el volante de Racing esperó la llegada de Almada, que hizo un pase extra para que Gondou sentenciara el partido.

De esa manera, Argentina se colocó como líder del grupo junto a Paraguay, que más temprano protagonizó un triunfo épico al ganarle 4-3 a Uruguay después de ir perdiendo 3-1 en el primer tiempo. En la próxima jornada, Argentina tendrá fecha libre, mientras que Paraguay jugará ante Perú y Uruguay se medirá ante Chile.