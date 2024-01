El sacerdote y referente del Grupo de Curas en Opción por los Pobres Francisco 'Paco' Olveira calificó de "angustiante" la situación que se vive en los barrios populares en un contexto de ajuste y disparada de la inflación gracias a las medidas económicas implementadas por el presidente Javier Milei.

En diálogo con AM750, Olveira señaló que la situación en los barrios populares en el último mes y medio "se aceleró de una forma exagerada".

"Los comedores están vaciados y, los que están, no tienen proteínas. Lo peor de todo es que uno no ve que haya un camino para mejorar. Con lo que quiere llevar adelante Milei vamos a estar absolutamente peor", remarcó.



"Hay que trabajar para que este Gobierno no pueda hacer lo que quiere hacer. Él dice que con lo que hace vamos a estar mejor porque vivíamos mal. Creo que se lo cree, porque tiene una visión mesiánica de la vida en donde incluye que tenemos que sufrir. Que sufra él o los poderosos, pero no el conjunto del pueblo argentino", sostuvo.

"En esta situación los pobres no pueden esperar. No sé cuándo va a explotar, si más pronto o más tarde, pero claramente los pobres no pueden esperar", cerró.