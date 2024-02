Alejada de los escenarios tras revelar su diagnóstico de Síndrome de la Persona Rígida, la cantante Céline Dion se presentó en el escenario de los Premios Grammy 2024, para anunciar a Taylor Swift, como la ganadora de la terna "Álbum del Año".



"Cuando digo que estoy contenta de estar aquí es porque lo pienso realmente, de todo corazón", dijo.

"Los que han tenido la suerte de asistir a los Grammy Awards nunca deberían dar por hecho el gran amor y la alegría que la música aporta a nuestras vidas y al mundo entero", añadió la estrella de 55 años.

De esta manera, la exitosa intérprete, que vendió 230 millones de álbumes en todo el mundo a lo largo de su carrera, se presentó por primera vez en público luego de anunciar su enfermedad a fines de 2022 y de cancelar una gira mundial completa a mediados de 2023, pero ¿de qué se trata el Síndrome de la Persona Rígida?

Los efectos de la rara enfermedad de Celine Dion

Imagen: AFP.

El Síndrome de la Persona Rígida es una condición neurológica degenerativa sin cura conocida, que afecta el cerebro y la médula espinal, causando rigidez muscular y espasmos. Asimismo, se sabe que es de origen aparentemente autoinmune, y que el síndrome afecta a una de cada millón de personas, provocando dolores agudos y dificultad para moverse, impidiendo la actividad física intensa.

Dion compartió públicamente su lucha contra la enfermedad a lo largo de 2022, describiendo cómo los espasmos afectaban tanto su capacidad para caminar como para cantar.



"Hace poco me han diagnosticado una enfermedad neurológica rara llamada ‘síndrome de la persona rígida’ que afecta a una persona de cada millón. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta enfermedad, sabemos que es la causante de todos los espasmos que he estado sufriendo", explicó en aquel video publicado en diciembre de 2022, junto a la cancelación de los primeros shows de su "Courage World Tour".

Y agregó: "Por desgracia, los espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida diaria. A veces me causan dificultades para andar y no me permiten usar las cuerdas vocales para cantar como solía".

Algunos de los síntomas del Síndrome de la Persona Rígida son: