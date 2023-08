La hermana de Céline Dion, Claudette, reveló detalles sobre el estado de salud de la cantante de 55 años, que fue diagnosticada de una enfermedad neurológica grave conocida como el Síndrome de Persona Rígida. Según contó, aunque no puedan encontrar todavía una cura para el raro síndrome, no pierden la esperanza.

La intérprete de “The power of love” pasará el verano en Francia con sus tres hijos y su otra hermana, Linda, precisó. "Sinceramente, creo que lo que más necesita es descansar", aseguró la mujer de 74 años.

Además, la también directora de la Fundación Maman Dion explicó que Céline “siempre va por encima de todo y trata de ser la más grande y la más fuerte”. Por esto, consideró que es importante que pueda aprovechar este tiempo de rehabilitación: “Confiamos en ella, es disciplinada en todo lo que hace en su vida”.

Por otro lado, expresó que la artista canadiense trabaja “muy duro” para mantenerse fuerte y sana, y afirmó que es asistida por “grandes investigadores de este raro síndrome”. “Con todo lo que dio, es inminente su regreso”, consignó.

"Celine Dion no estará en Quebec este verano", reveló Claudette en una entrevista exclusiva con el Journal de Montreal (Captura de pantalla)

¿Qué enfermedad tiene Céline Dion?

A mediados de mayo de este año, Céline Dion anunció que había sido diagnosticada con el síndrome de Moersch-Woltman. Esta rara enfermedad, de la que poco se conoce, afecta a una de cada millón de personas y puede provocar dolores agudos y dificultad para moverse, impidiendo la actividad física intensa.

Por estos motivos, la cantante se vio en la obligación de cancelar unos cuarenta conciertos que tenía previstos en Europa hasta abril de 2024 en el marco de su gira "Courage World Tour".

El último concierto se remonta a marzo de 2020 en la ciudad de Newark, en Estados Unidos. Tras medio centenar de conciertos en Norteamérica, su gira mundial "Courage World Tour" se vio interrumpida por la pandemia de covid, y la cantante nunca pudo retomarla por haber sufrido espasmos musculares.

Dion es una de las artistas más populares del mundo, conocida entre otros éxitos por "My Heart Will Go On", canción de 1997 para la banda sonora de la película Titanic.