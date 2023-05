La exitosa y reconocida cantante y actriz Tina Turner murió este miércoles a los 83 años en Zúrich (Suiza), dejando un legado musical histórico que fue retratado en un documental producido por el canal HBO.

Se trata de TINA, un material dirigido por Dan Lindsey y TJ Martin, y estrenado en 2021 en el Festival Internacional de Cine de Berlín, concebido como una obra paralela a su libro de memorias llamado Happiness Becomes You (La felicidad se convierte en vos, en español) de 2020.

Asimismo, la filmación y publicación del audiovisual que dura 118 minutos fue la última aparición pública de Turner antes de su fallecimiento.

De qué se trata TINA

La ideal del documental sobre la "Reina del Rock'n Roll" nació para darle un cierre final a su retiro de los escenarios, que se dio en 2009, tras la gira Tina!: 50th Anniversary Tour, y otros negocios relacionados con el uso de sus derechos musicales y emprendimientos.

Su exesposo Erwin Bach relata en el film lo que le comentó Turner cuando quiso emprender esta última serie de conciertos: "Me dijo: ‘Me voy a Estados Unidos a despedirme de mis fanáticos, y lo terminaré’. Creo que este documental, y el musical realizado en Londres con sus canciones, es todo. Es un cierre".



TINA hace un repaso de toda su historia, pero iniciando con el proceso que atravesó la intérprete de éxitos como The Best y What's Love Got to Do with It cinco años después de haber solicitado su divorcio con quien inició su carrera musical, el cantante Ike Turner, por violencia de género.

Lejos de mostrarla como una víctima, la película documental detalla los vaivenes de esa relación y su vida en general, los inicios de su carrera a duo con su exmarido golpeador, y el renacimiento y el éxito cuando se convirtió en solista, a pesar del rechazo de las compañías discográficas por su edad.

El film recibió elogios de la crítica especializada, alcanzando un puntaje de 8 sobre 10 en el sitio Rotten Tomatoes, que describió que TINA "relata los altibajos de la vida de la cantante con una franqueza y una perspicacia sorprendentes, proporcionando un testimonio inspirador de resiliencia".

La muerte de Tina Turner

La noticia de su fallecimiento fue confirmada este jueves en las redes oficiales de la cantante. "Tina Turner, la 'Reina del Rock'n Roll', murió en paz hoy (por este miércoles) a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo", relató el comunicado.

A su vez, desde la cuenta de Instagram de la cantante informaron: "Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana".



"Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho", agregaron.

