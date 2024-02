El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, reveló por AM750 que siente “admiración” por la cantante y actriz Lali Espósito y aseguró que tiene “un coraje muy respetable”. El comentario llegó después de que la artista contestara a las reiteradas agresiones del Presidente Javier Milei y sus seguidores, con duras acusaciones en su contra, dedicándole una canción a “los giles y los antipatria”, quienes se olvidan que nadie puede “sacar la música y la cultura” de un país.



Víctor Hugo habló sobre el show de Lali



Le pasa a los artistas cuando se comprometen. Taylor Swift, la cantante que estuvo hace poco acá, es muy atacada por los republicanos. Por Trump. Porque ella habló de Trump y no se lo han perdonado todavía. Me parece que es un acto de valentía decretar una pertenencia. A mucha gente le hace bien.

Es necesario que voces prestigiosas, queridas, arriesguen una parte del amor que tienen y jueguen a favor de las cosas en las que creen. Son ciudadanos. Si no quieren, se respeta. Si se refugian en la indiferencia o en el miedo, no hay manera de castigarlos. Uno no se mete con ellos.

Pero, aparecen los valientes, los que se juegan, los que renuncian a lo más doloroso que hay que renunciar en la vida pública, que es la pertenencia social, al amor total. Arriesgar a que esté Lali en un lugar, tranquila, cenando, y venga un estúpido y le diga 'a vos te banca el Estado'. A mí me parece que es muy respetable ese coraje.

Lo valoro tanto. No la conozco a Lali, pero admiro su valentía. Sé que está dejando jirones. Porque cuando decís 'no me importa que lo digan', te importa. Siempre tiene algún peso en el corazón leer algo deshonroso.

Milei está relacionando hechos presentados como turbios, esto ya tiene que ver con la mafia de Clarín, naturalmente. A mí me persiguen desesperadamente, pero no tienen suerte porque nunca he tenido las relaciones que ellos pretendieron. La última fue con Radio Nacional.

Inventaron cualquier cosa. Pero, no importa lo mío. Porque yo, por lo menos, estoy en la pelea. La de Lali no. Por eso la valoro. Valoro a todos los artistas. Yo nunca hago un reportaje preguntándoles por política. Quizás eso no se nota. Porque me duele que se comprometan por culpa mía.

Pero si ellos se lanzan a hablar, uno lo nota. Porque lo pagan muy caro. Después estrenan una obra de teatro y nadie se las comenta. En vez de ponerle ocho puntos, le ponen cinco. Porque los persiguen hasta el último día de la vida. Son muy dañinos.