Cosquín Rock 2024 fue un cadáver exquisito de manifestaciones artísticas con tonos de protesta en medio de una coyuntura difícil a nivel económico y cultural. En medio de una inflación galopante, sueldos reducidos, y recortes en los programas estatales, distintos actores clave de la música del país decidieron pronunciarse arriba de los escenarios para cuestionar el modelo ultraliberal que rige en los últimos meses. Divididos, Lali Espósito, Babasónicos y Dillom fueron algunos de los que, de una manera o utra, se manifestaron acerca de la dirección hacia la que el gobierno de Javier Milei dirige el país.

Una de las presentaciones que más ruido generó a nivel nacional fue la que realizó el rapero Dillom, donde luego de repasar lo mejor de su repertorio musical, interpretó una reversión del hit de protesta social "Sr. Cobranza", de Las Manos de Filippi, popularizada por Bersuit Vergarabat. El joven cantante, en vez de cantar la contundente e histórica frase "Norma Plá a Cavallo lo tiene que matar", entonó con ferocidad "A Caputo en la plaza lo tienen que matar" frente a una multitud, en alusión al ministro de Economía Luis "Toto" Caputo.

Al finalizar el show, Dillom se retiró del escenario con aplausos y ovaciones. Mientras tanto, en las redes sociales su nombre se volvía tendencia, ya que no paraban de circular recortes de videos del momento de su versión de "Sr. Cobranza". Los comentarios, en la mayoría, eran de celebración, pero también recibió fuertes críticas.

Este lunes trascendió que el abogado Jorge Monastersky redactó una denuncia contra el rapero de 23 años, Dylan León Masa, por "incitación a la violencia y amenaza agravada". Fue escrita a título "personal", sin representación de ningún cliente en particular, explicó el letrado a Página|12.

La denuncia fue enviada por mail, pero como es feriado por Carnaval, se sorteará "los días hábiles en horario de Tribunales, es decir, el miércoles", indicó.

En el documento, al que tuvo acceso este medio, acusa al rapero por cantar la frase "A Caputo en la plaza lo tienen que matar" ante "una multitud de más de 45.000 en vivo, sumado a los millones que lo ven por TV, plataformas y radios".

“Los dichos del denunciado son de suma gravedad. No podemos seguir normalizando la anormalidad. La libertad de expresión tiene límites y son claros, la ley, la ilicitud, el tipo penal que entiendo que se configuró y debe ser investigado por el poder judicial”, sostiene el abogado en su escrito.

La denuncia presentada contra Dillom por el abogado Jorge Monastersky. (Imagen: gentileza Jorge Monastersky)

“Pareciera por diversos dichos que con claridad meridiana incitan a la violencia, estarían buscando que un particular atente contra la vida de un funcionario público”, con relación al ministro de Economía.



"Hice una presentación sobre los dichos de esta persona, más allá de que estaba cantando, para que se lo investigue por el delito de incitación a la violencia y amenazas agravadas, un delito inscripto en el artículo 212 del Código Penal, que establece prisión de 3 a 6 años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra un grupo de personas o instituciones por la sola incitación", determinó este mediodía en declaraciones radiales.

Por el momento, el autor del álbum Post Mortem no se pronunció públicamente al respecto. En cambio, sí lo hizo el presidente Javier Milei, que le dio un "me gusta" a un posteo de X (ex Twitter) del periodista Eduardo Feinmann que dice: "Muy bien!! No tiene que ser gratis instigar a matar al ministro de economía". Irónicamente, el resto de los posteos que son de agrado del mandatario nacional, o que incluso republica, son agravios e incitaciones de odio hacia cualquier otra figura opositora, sea artista o dirigente político.

Liberales en contra de la libertad de expresión: denunciaron a Dillom por su reversión de "Sr. Cobranza". (Imagen: Instagram/@rip.dillom)

En tanto, el ex candidato presidencial por Unión por la Patria y dirigente social, Juan Grabois, opinó desde sus redes: "Hay que ser idiota para denunciar una canción de protesta. Para colmo, tu gobierno ofrece cárcel o bala, tus militantes amenazan con bombas y tiros, tus parapoliciales horca o exilio... Sin pizca de chiste. Este pibe está cantando. No hay credibilidad, firmeza, seriedad ni entidad. No se dan las circunstancias objetivas ni subjetivas. No tipifica. Volvé a la facultad, Jorge Monastersky".