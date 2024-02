La Delio Valdez se presentó este lunes en La Fiesta de La Confluencia 2024 y reversionó un clásico de Todos Tus Muertos: "Gente que no". La reconocida banda de cumbia cantó ante miles de personas: "Hay gente motosierra y gente que no" . De esta manera, la orquesta se sumó a las críticas hechas por Lali Espósito, Dillom, Divididos, Babasónicos y Molotov al gobierno de Javier Milei, todas en el mismo fin de semana.

En la canción original de la banda punk emblema de los 90' el esribillo dice: "Hay gente mentirosa, hay gente policía, hay gente de mierda, y hay gente que no, gente que no, gente que no". En la versión adaptada al 2024, La Delio decidió hacer una referencia a las políticas de ajuste del Presidente Javier Milei.

Luego del show, la cantante colombiana Ivonne Guzmán, voz femenina de la banda, destacó en declaraciones a la Agencia Télam la necesidad de sostener los espacios que representan los festivales populares y aseguró que a la cultura no se la debe pensar "como si fuera sólo entretenimiento".



Dillom y su reversión de "Sr. Cobranza" en Cosquín

Tras repasar lo mejor de su repertorio musical en el Cosquín Rock, Dillom interpretó una reversión del hit de protesta social "Sr. Cobranza", de Las Manos de Filippi, popularizada por Bersuit Vergarabat. El joven cantante, en vez de cantar la contundente e histórica frase "Norma Plá a Cavallo lo tiene que matar", entonó con ferocidad "A Caputo en la plaza lo tienen que matar" frente a una multitud, en alusión al ministro de Economía Luis "Toto" Caputo.



Este lunes trascendió que el abogado Jorge Monastersky redactó una denuncia contra el rapero de 23 años, Dylan León Masa, por "incitación a la violencia y amenaza agravada". Fue escrita a título "personal", sin representación de ningún cliente en particular, explicó el letrado a Página|12.

Lali Espósito respondió los ataques virtuales dirigidos por Javier Milei

"Que si fumo/ que si vivo/ que si digo/ que si bebo/ que si vivo del Estado”, cantó la artista en la presentación de su tema "Quiénes son?", al que le agregó la última frase para responder a los cuestionamientos que comenzaron desde que se expresó contraria a las ideas del gobierno libertario; momento que además de encender a sus fanáticos se volvió viral en lo que fue su primera presentación en Cosquín Rock.

No fue el único. En otro tramo de la noche, le habló a sus seguidores y les dijo: “Esta fiesta que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos la va a sacar jamás. Depende de nosotros y de ustedes, de acompañar y defender. Esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, los antipatria y todos”.



Cómo sigue la Fiesta de la Confluencia 2024

La Fiesta de la Confluencia continúa este martes 13 de febrero en el paseo de la costa de Neuquén Capital. Los principales artistas que van a pasar por el escnario durante la jornada son Fabiana Cantilo, los Ratones Paranóicos y Fito Paez. Las tres fechas anteriores las cerraron Tan Bionica, Abel Pintos y Airbag.



Los shows son televisados por la TV Pública y Canal 9, de 22 a 2. El ingreso es gratis, aunque algunas personas accedieron –hasta el pasado 31 de enero– a pulseras para sectores preferenciales.

El nombre del festival hace alusión a la unión de los ríos Limay y Neuquén, que confluyen y forman el Río Negro. Por eso, dos de los escenarios llevarán el nombre de cada uno de esos afluentes, mientras que el principal será el “Confluencia” y habrá un cuarto destinado a los niños, llamado “Confluencia Kids”.

Seguir leyendo: