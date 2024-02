Axel Kicillof anunció que el Estado de la provincia de Buenos Aires reclamará por vía administrativa los recursos quitados por Javier Milei. Dijo que lo harán mediante una carta al ministro de Economía Luis Caputo, y que su gobierno seguirá todas las instancias necesarias, ya que hay un andamiaje jurídico compuesto por leyes, normas y decretos que respalda los fondos suprimidos, que en educación representan 14.500 millones de pesos y en transporte 900 millones.

Además, anunció que el gobierno provincial hará el primer desembolso del fondo de apoyo financiero que respalda a los 135 distritos bonaerenses, e indicó que su gabinete está "comprometido con el federalismo" y utilizará "todos los instrumentos que tenemos para representar y defender la producción, el trabajo, la salud y la educación".

En la tercera conferencia de verano realizada en Pehuén Co, en el partido de Coronel Rosales, el gobernador bonaerense rompió el molde que caracteriza a este tipo de actos y se metió de lleno en la disputa con el gobierno nacional. Si bien se tocaron los temas ligados al turismo, al momento de hablar Kicillof paró a su lado al ministro de Transporte Jorge D'Onofrio y al director general de Cultura y Educación Alberto Sileoni, cuyas ramas del Estado fueron las principales perjudicadas por las recientes medidas del gobierno nacional, que fueron reafirmadas por la mañana en voz de Manuel Adorni.

Luego de asegurar que "las medidas del gobierno nacional tienen sus víctimas y destinatarios que son el pueblo", y de recordar que "cuando el ajuste se traslada a las transferencias a las provincias, se traslada a sus habitantes y no a un gobernador o a un gobierno", Kicillof planteó una serie de "aclaraciones" que acompañó de dos palabras: "mentira" y "mentirosos".

*"Es mentira que la Provincia tuvo tratamiento preferencial y que ha sido tremendamente favorecida. La PBA está discriminada. Tomando 2023, como todos los años, la PBA recibió muchos menos recursos de coparticipación de los que le corresponden. Contiene el 40 por ciento de la población, más del 50 por ciento de la industria y cuenta con población de vulnerabilidad, pero recibe 20 puntos de coparticipación".

*"La PBA no pretende recibir todo lo que aporta, es solidaria y quiere hacer equidad a nivel nacional. No pretendemos recibir el 40 por ciento, pero cargamos con una desigualdad muy grande y necesitamos distribución distinta".

*"El año pasado, sumando todos los recursos, la PBA fue la que menos gastó por habitante. La PBA fue la más austera de toda la Argentina y junto con Córdoba es la que menos empleados públicos tiene".

*"Fuimos respaldados con recursos que son adicionales, no discrecionales. De todos los fondos adicionales distribuidos recibimos el 40 por ciento. Esos recursos tienen una dimensión comparativa, y al complementarse con los números de coparticipación, representaron en 2023 un total del 24 por ciento de coparticipación. No fuimos favorecidos, hay que agradecer los programas que hicieron, pero es mentira que hubo lluvias de recursos".

*"Es mentira que sean recursos 'discrecionales', porque algo discrecional sería una decisión arbitraria. Son respaldos que forman parte de programas, acuerdos, leyes y normas, que generan distribución distinta a la de coparticipación. No es verdad el marco con el que quieren presentar el panorama, son muy mentirosos".

Al adentrarse en la discusión, Kicillof dijo que "hay que aclarar quien ha sido víctima de todo esto". A nivel de precios, destacó que los alimentos subieron 66 por ciento desde que ganó Milei, mientras que los medicamentos subieron un 69 por ciento y los combustibles un 125 por ciento. Al hablar de los salarios, dijo que en diciembre se registró "la mayor caída desde 2002", con un descenso del 14 por ciento. También subrayó la caída del 21 po ciento en las jubilaciones. "El ajuste, que en la campaña electoral caería sobre casta, fue una mentira a sabiendas para conseguir un voto y después hacer otra cosa", aseguró el gobernador.

"Estamos siendo objeto de campañas de desinformación muy fuerte por parte del gobierno nacional", dijo Kicillof al comenzar el racconto de lo sucedido en los últimos días. Primero habló de la devaluación iniciada el 12 de diciembre y dijo que "es la más profunda de la que se tenga memoria" en la República Argentina.

Después apuntó al DNU y "al derrotero" de la ley ómnibus. Si bien destacó que "es un tema serio, complejo y grave que no admite chicanas ni provocaciones", afirmó que se trata de "un episodio bochornoso y vergonzoso de principio a fin". Recordó después el video de Federico Sturzenegger acariciando la pila de hojas que representaba físicamente a la ley ómnibus, y subrayó que "él que no es funcionario, pero sin embargo, preparó y presentó un proyecto del gobierno que no es tal". "Milei no lo escribió ni lo leyó, al igual que sus funcionarios. La escribieron los estudios, las corporaciones y las empresas, y no formaba parte del programa de gobierno cuando se presentó Milei", apuntó el gobernador.

"Milei decía que iba a ser un cambio sustancial para Argentina, pero ahora dijeron que no importara que se haya votado", recordó Kicillof, que dijo que luego de que no la pudieran defender, y perdiera artículos en el camino, "el instante más bochornoso fue cuando se aprobó en general y metieron la pata mandándola a comisión". "Comprendo la ofuscación del presidente, cometieron un error aún dentro de la suma de calamidades, y eso trajo insultos, amenazas y extorsiones".

Un funcionario del gobierno nacional filtró la frase de Milei contra los gobernadores 'si no se aprueba la ley los voy a fundir', y después de eso el Estado nacional cortó las partidas de transporte y educación. "¿Cómo no asociarlo con la frustrada ley ómnibus?", se preguntó el gobernador. Luego de destacar que El FONID existe desde el año 1998 y que hasta ahora los diez presidentes que pasaron lo respetaron, Kicillof dijo que "Milei no nos castiga a nosotros, castiga a los maestros y a las maestras quitando el fondo que representa más del 10 por ciento del salario".

"No es para este gobernador, va contra el bolsillo de maestros y maestras. Arbitrario es meterle la mano en el bolsillo a los docentes y lo discrecional es que el ajuste lo pague el pueblo", apuntó Kicillof luego de recordar que la Provincia transfirió los 14 mil millones de pesos en sueldos docentes, y se mantuvo en la misma línea al destacar que "cuando recortan y deciden no depositar 900 millones de pesos que le corresponde a PBA por transporte, eso no va contra las arcas del gobierno provincial, va al pasaje, al boleto, y funde al que toma el colectivo".

Kicillof, por último, aclaró que las medidas "afectan a todo el interior de la Argentina", y que la provincia que él representa "reclamará y acompañará a los afectados por este abandono", pero advirtió que, en el corto plazo, el gobierno provincial "no va a poder cubrir todos los fondos de los que Milei deserte".

Baja del consumo turístico

"La temporada es frustrada más que frustrante. Muchos de los prestadores turísticos no comulgan con nuestro signo político, pero contaron la verdad de cada sector a la hora de hablar a micrófono abierto". Ésa fue la única referencia que el gobernador hizo con respecto a la temporada de verano, antes de anunciar que la Provincia hará una presentación administrativa.

Durante el fin de semana de carnaval hubo 1 millón y medio de visitantes, que comparado con el carnaval del año pasado, es un 6,3 por ciento menos de turistas. Además, el ministro de Producción Augusto Costa destacó que también cayó la ocupación hotelera en los principales municipios turísticos. En San Bernardo, la ocupación hotelera del fin de semana de carnaval 2023 fue del 100 por ciento, pero ahora bajó al 87 por ciento, y Villa Gesell, ligado al turismo popular, bajó un 17 por ciento su capacidad hotelera.

La provincia recibió 3.190.000 turistas en los últimos quince días, un 23 por ciento más que el año pasado. Costa explicó que se debe a que "el carnaval cayó en la primera quincena, cosa que en 2023 no ocurrió". Tomando la temporada entera, desde 1 de diciembre de 2023, la PBA alcanza los 15 millones de visitantes, lo que "vuelve a consolidarnos como el primer destino turístico de Argentina". El ministro advirtió que "por más que en cierta medida se mantengan la cantidad de visitantes, este es un año contradictorio porque se desplomaron variables que son muy importantes para analizar el impacto del turismo en la actividad económica".



Amplió Costa: "En toda la temporada cayó 30 por ciento el consumo, porque las políticas que mantiene el gobierno nacional le impiden a mucha gente viajar y disfrutar de las vacaciones. Todos los indicadores que tenemos son preocupantes porque hay muy bajas reservas para la segunda quincena, vamos a cerrar la temporada con caída en términos turísticos en la provincia de Buenos Aires".

El ministro aseguró que el 2024 será un año difícil para aquellos municipios que viven del turismo y deben sostener la caída de afluencia durante el año, y subrayó que se trata de "una temporada frustrante", por las expectativas que tenía el gobierno provincial al momento de preparar la temporada. "Queríamos seguir batiendo records, pero hoy la realidad es muy distinta y no es peor gracias al esfuerzo de cada uno de los prestadores", sentenció Costa.