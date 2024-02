El presidente Javier Milei brindó una nueva entrevista radial, en la que aseguró que no piensa firmar un decreto para actualizar el salario mínimo, vital y móvil y que tampoco está prevista una convocatoria a la paritaria nacional docente.

Salario mínimo

"Ni se te ocurra", respondió Milei al ser consultado sobre si piensa fijar por decreto un nuevo salario mínimo.

“¿No es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores? No creo que un político pueda determinar un precio a mano. Ni se me ocurre. ¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio?”, se preguntó Milei

Paritaria docente

El Presidente insistió con que la paritaria docente es un tema que "depende de cada provincia" y desestimó la posibilidad de convocar a una negociación nacional.



"Es un problema de los gobernadores de cada provincia", dijo y reiteró su anuncio de que se entregarán "vouchers para útiles escolares y una ayuda de contención financiera para el pago de las cuotas de las escuelas privadas.

La inflación y la recesión

Milei afirmó que "se está logrando bajar la inflación" y pronosticó que en las dos primeras semanas de febrero el índice "viene al 10 por ciento".



"Siguiendo las estimaciones del FMI, el momento más duro será entre marzo y abril y, a partir de ahí, tocaste fondo y empezás a rebotar. Si todo siguiera como viene ahora, las estimaciones del FMI dicen que podemos abrir el cepo a mitad de año y, cuando abrís el cepo, la economía se dispara para delante", dijo.

Fondos fiduciarios

Milei ratificó que se va a "avanzar" en la eliminación de los fondos fiduciarios y se va "a ir contra todas las cajas de la política".



"Vamos a avanzar en eso y vamos a ir contra todas las cajas de la política. Vamos a ir a fondo y no vamos a bajar los brazos porque gobernamos de cara a la gente y eso la política no la ve", afirmpo..

El acercamiento a Macri

"Tenemos un diálogo genuino, profundo, sincero", dijo el Presidente sobre su relación con Mauricio Macri, al ser consultado sobre la posible convergencia entre La Libertad Avanza y el PRO.

Y agregó: "Siempre tuve la intensión de generar esa fusión. Pero lo maravilloso es cuando uno mira lo que pasó en el Congreso, eso en orden espontáneo se dio".

El uso de Twitter

Milei también rechazó las críticas a su uso intensivo de redes sociales, especialmente de su cuenta de X (exTwitter), desde donde ataca a sus adversarios políticos. "A quién le afecto el derecho a la vida, la libertad o su propiedad privada", preguntó el mandatario al rechazar entender "cuál es el problema de que yo use mi Twitter".

Las sociedades anónimas deportivas

El mandatario también volvió a la carga con su intención de habilitar el ingreso de capitales privados en los clubes de fútbol. "No obligamos a que los clubes sean privados, damos la libertad de opción",aseguró sobre la medida.

"Si tuvieras una liga muy profesionalizada, con formato capitalista y no cooperativista, tendrías mejores jugadores porque quienes no puedan jugar en los equipos más importantes del mundo jugarían acá y a un costo muchísimo menor", expresó.

La visita del Papa

"Yo no los quiero ilusionar. En la charla que tuvimos, que fue muy hermosa, ahí le planteé la invitación a venir y que lo iba a recibir con todos los honores de un jefe de Estado. Se lo presenté y la realidad es que él no me contestó. Me hubiera encantado que me dijera que venía", dijo Milei.