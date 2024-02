Víctor Hugo Morales habló por AM750 sobre los nuevos datos de la pobreza en Argentina, que según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, ascendió al 57,4% en enero del 2024, y vinculó la brutal suba en este indicador con el vacío que hay detrás de la palabra “libertad” que tanto invoca el Presidente y todos sus funcionarios y periodistas afines.



El editorial de Víctor Hugo Morales

De momento lo que tenemos son 3.600.000 nuevos pobres. 3.600.000 nuevas pruebas de lo que es la libertad. Eso de lo que estaba hablando el sabio español que convocamos para nuestra apertura.

3.600.000 que son las víctimas del régimen empresario, corporativo, que supo instalar ese personaje increíble, insólito y hasta inesperado para nuestras vidas que se llama Milei.

3.600.000 nuevos pobres en dos meses sin pandemia, sin sequía y con una cosecha espectacular. Por pura maldad del Gobierno. Por puro plan de arruinar la vida de las mayorías para establecer buenas diferencias con las elites.

La devaluación es una maldad. La desregulación es todavía peor. Son medidas de ese incapaz individuo que pusieron para que no pasen ni molesten las ilusiones del pueblo.

Los pobres del neoliberalismo de Macri, los que no se recuperaron durante el Gobierno de Alberto, puede decirse que ya tenían un ligero entrenamiento. Y los inevitables pobres del capitalismo, los de siempre, los que son habitués de la tragedia, también.

Pero cuando ese neoliberalismo le gana a todo, cuando los Roca, los Magnetto, los Arcor, los Molino, los supermercadistas, los prepagas, las Telcos, las transnacionales, todos los que roban al pueblo, le ganan a la democracia, sucede que en un santiamén, la libertad es como la cortina oscura para que el sol moleste menos.

La libertad real es una molestia para los ganadores del sistema. Por eso difrazan la palabra. No hay una mentira más grande que pueda decirse ante un pobre que 'vos sos libre'.

¿Libre de qué? ¿De qué libertad gozan los 3.600.000 nuevos pobres? ¿De qué libertad le hablan al hombre y la mujer que no tiene para darle de comer a sus hijos? ¿De qué belleza pueden darse felicidad los que no tienen para poner un pan a la hora de la cena, los que no saben dónde vivirán mañana?

Lo único cierto es que cada día todo está peor. Marzo viene peor. Insolente, Milei pronuncia la palabra con absoluto desprecio. "Libertad". Como en un poema de Lorca. A la gente le niegan en pan y el saber.

Porque no nos olvidemos que además del pan que falta, hay una agresión brutal a la educación. Al hombre que reivindicaba al poeta, cuando inauguraba una biblioteca, tampoco eso es posible. Ni medio pan ni el libro quiere ofrecer el régimen.

El macri-mileísimo, el FMI, los medios mafiosos, la deuda, son los que viven aunque viven a la libertad que mienten.