MUCHO TEXTO ► El cantante y letrista de Babasónicos, Adrián Dárgelos, soltó su nuevo libro de poesía, La voz de nadie, publicado por Sigilo, la misma editorial de su poemario anterior, Oferta de sombras, de 2019 ► El combo de indie pop poético Los Besos publicó Nadie duerma, su segundo libro, que trae cancionero con acordes y letras de los discos Nadie duerma y Matemática sentimental, diarios de grabación y fotos inéditas de la banda ► Además, la cultura popular, la herencia bloguera y los intercambios con sus estudiantes aparecen en Deseo postcapitalista, el tomo que recupera las clases del inglés Mark Fisher, publicado por Caja Negra ► Y la soledad, el amor y la muerte conviven en los 38 poemas que el poeta y realizador audiovisual Felipe Bozzani juntó para su nuevo libro Tratado sobre el retorno de lo salvaje, publicado por Ediciones en Danza.



PANTALLAZOS ► Una veterinaria rural es alcanzada por un rayo en plena tormenta en Los impactados, la película de Lucía Puenzo que llegará a cines este jueves 22/2 ► Y hay más cine argentino con los especiales del director Eduardo Pinto (los viernes a las 23.59 en Cine.ar); y las películas con paisajes flasheros bonaerenses que acerca la plataforma Bafilma, como Aguas verdes, Olvidados del río o Cuerpo glaciar ► Pero su buscás pasar las fronteras mediante un par de documentales, OnDirecTV cargó Audioslave Live in Cuba, que recupera el histórico show que el grupo californiano dio en La Habana en 2005; y también Tata, que recupera la voz de la viuda del narco colombiano Pablo Escobar.

DE VISITANTE ► El cancionista rockero venezolano Viloria pegará la vuelta para tocar el 21/3 en Lucille y el 4/4 en Makena, presentando su disco Pez que fuma ► Los glam-metaleros suecos Avatar visitarán por primera vez Buenos Aires con su show The Great Metal Circus, el 29/4 en El Teatrito ► La cantautora británica Raye tendrá su debut en Argentina el 14/5 en el Teatro Vorterix, como parte de su gira My 21st Century Blues World Tour ► El reggaetonero de ascendencia portorriqueña Justin Quiles prepara su retorno al país para actuar el 22/5 en el Movistar Arena ► El combo uruguayo Cuarteto de Nos anunció un nuevo show en el Movistar Arena para el 31/8, a caballo de Lámina once, su disco número 17 ► Y los poperos colombianos Morat pasarán por Vélez el 9/10, en su regreso a Buenos Aires a bordo de su gira de estadios.

RONDA DE FREE ► Rosario se prepara para la edición especial de verano de Rompete ese Free, la competencia local de freestyle local que ofrece 100 mil pesos en efectivo al ganador: será el sábado 24/2 en el Cultural Fontanarrosa, con inscripción de competidores desde las 18 y entrada gratuita.



HACELA SIMPLE ► Febrero está dejando un tendal de canciones nuevas, con lanzamientos de Axel Fiks (Fiksion), Juan Baro (Ciudad de Cristal), Torito con Mana Isla (Antílopes), Larva (S.U.S), K4os (Caos), Emanero con Ruggero (ADN), Conociendo Rusia (Lo mejor), Ambik (Náufrago), Milo J (Vitalicio), Pilar Gough (Mendiga), Mariana Mazú feat Maggie Cullen (Desencanto), Celeste Sanazi (Candela), Marcelo Burgi (Mil melodías), María Becerra feat Gims (Sin ti) o Peipper con Ovy on the Drums (Recordando).





