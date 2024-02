"Es y será ley". La pancarta era elocuente sobre el contexto del pañuelazo que se realizó ayer, en las escalinatas de Gobernación, antes de la Asamblea Lesbotransfeminista convocada para organizar la marcha del 8M. Había activistas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito seccional Rosario, que organizó la actividad, y también integrantes de movimientos sociales, mujeres de los barrios, dirigentes sindicales. Después de levantar los pañuelos verdes, se fueron a ATE Rosario para definir acciones colectivas. "Marzo tiene una connotación muy especial para nosotras, porque siempre movilizamos el 8 de marzo por ser el Día Internacional de las Mujeres y el 24, por ser el Día por la Memoria, Verdad y Justicia, en el aniversario del golpe. Entonces, este año, además queríamos hacer algo sobre el pañuelo", expresó Mabel Gabarra, integrante y una de las fundadoras de la Campaña Nacional.

El contexto del pañuelazo es la iniciativa de Rocío Bonacci, que el 5 de febrero ingresó un proyecto de ley para derogar la 27.610, aunque luego se quedó sin firmas de legisladores, ya que sus compañeros de bancada en La Libertad Avanza retiraron el acompañamiento. "Para nosotras, el pañuelo es un signo muy importante, sobre todo con el Presidente que tenemos. Su idea era impulsar una ley para derogar la interrupción voluntaria del embarazo, pero le salió mal en las encuestas, porque la mayoría pide que no se toque el tema, también se ve como una forma de distraer. Él piensa que con nosotras no va a tener problemas pero es al revés, porque salimos a la calle, no nos van a parar", aseguró Gabarra, quien consideró que el gobierno de Javier Milei es "un desgobierno". Tras el retiro de las firmas a la diputada por Santa Fe, en la misma semana en la que cayó la ley ómnibus, la experimentada activista concluyó que lxs legisladores del oficialismo "no saben lo que es el Parlamento, ni cómo funciona".

El pañuelazo de ayer conmemora el realizado el 19 de febrero de 2018, de tal masividad que impulsó al entonces presidente Mauricio Macri a abrir el debate sobre el tema por primera vez en el Congreso Nacional. Con más de 700 expositores, el tema se trató en Diputados, donde obtuvo media sanción el 14 de junio de ese año, pero no pasó en el Senado, que rechazó la iniciativa. Finalmente, en 2020 se concretó la sanción de la ley. "Es el sexto año consecutivo en el que se realiza el Pañuelazo, que tiene que ver con convocar a todas las organizaciones feministas, a las mujeres, a las diversidades, a pelear por la ley del aborto libre, gratuito y seguro, que fue ya aprobada como ley en la Argentina, y nos parece importante en estas fechas ratificar nuestro compromiso con la agenda de género, con la agenda de mujeres, con mucha expectativa de una convocatoria importante el 8 de marzo, que nos encuentre movilizadas en las calles para defender los derechos de las mujeres", consideró la secretaria de Igualdad, Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario, Mónica Ferrero.

Sobre el contexto de este pañuelazo, la funcionaria municipal consideró que "lo importante es la unidad de las organizaciones, la unidad de todo el espacio de mujeres, que en Rosario tiene un gran trabajo colectivo desde hace muchos años, pero que también se replica a nivel nacional, y bueno, acá estamos, dando una batalla cultural de derechos adquiridos y que vamos a seguir trabajando por la defensa, pero también por la ampliación de esos derechos".