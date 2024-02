Escuchando el último DJ set oficial de Nicola Cruz, editado por la prestigiosa discoteca londinense fabric, podemos llegar a vivenciar un poco la quintaesencia de lo que nos presentará este productor francés con raíces ecuatorianas esta noche en Buenos Aires.

Un house estrictamente contemporáneo con todo lo sincrético que esta etiqueta podría convocar: una amalgama de ritmos directos para la pista con sonoridades que casi siempre coquetean con "lo latino" en juego con otros universos menos definidos. En la gacetilla que acompaña el lanzamiento de 2022 el mismo Cruz declara: “Siento que me reconecté con la música electrónica de baile y de eso se trata esta mezcla en cierto modo; poder volver a comprender, y componer y jugar con esta energía que había olvidado. Lo mismo ocurre con mi show en vivo en este momento, el concepto es básicamente disfrutar la naturaleza impulsora de la música electrónica”.

Algo de la naturaleza como concepto es el eje no solo de los sets en vivo si no de los DJ sets de este artista: hay algo orgánico en la manera en la que hace desenvolver los ritmos hacia lugares inesperados pero siempre disfrutables; siempre un sobresalto, una sorpresa cómoda. En ese plan, es muy común encontrarse con sonidos analógicos saturados muy agradablemente en los sets y tracks de Nicola; esa especie de 'fritura fina' tan propia del sonido de los transistores, textura omnipresente en los infaltables vinilos desde los que suele reproducir su música cuando ejecuta sus cuidadas selecciones en vivo.

Un buen ejemplo de esta sonoridad se puede oir en el track presente en el set de fabric, de su propia producción en colaboración con la carioca Marcela Días: "Contato", lleno de una energía tan latina como alien: hay síncopa, hay repetición, hay una voz femenina que dice palabras en portugués y otra que parece masculina (¿Es Nicola?) pero que es pura textura: es más importante cómo suena que aquello que tenga para comunicar en un plano racional. Y de eso se trata cuando vamos a bailar un DJ set de Cruz, a un lado quedan los acercamientos a la canción popular desde un sesgo contemporáneo como la delicada "Cumbia del olvido", presente en su recordado debut a través del sello argentino-yanqui ZZK Records.

Sin embargo hay algo de esa esencia que queda presente en tracks como "Polimetría", también presente en el set de fabric: es música latina que ha sufrido un proceso de aceleración propio de la pista comtemporánea, los 130 beats por minuto como punto de partida para acompañar a un bailarín confiado y listo para darlo todo con su cuerpo en sintonía con la música. En ese tempo lo podemos escuchar en uno de sus últimos sets, a principio de año, en los estudios coreanos Nansam. En ese registro su look no es para nada extravagante: buzo gris, gorro de lana negro. Sus movimientos calmos apenas marcando el pulso con la cabeza y conversando con alguien fuera de cámara, nos dan la sensación de alguien que toma el control sereno de la situación; pudiendo llevar a la euforia sin perder el propio control. Alguien que se toma la diversión muy en serio.

DESEO DE NICOLA

La fotógrafa Julia Sbriller, directora artística del espacio queer Deseo Bs. As.; nos cuenta que es una gran alegría para quienes conforman la organización del megaespacio, darse el lujo de abrir una temporada fuerte con esta visita internacional que será la primera de varias pautadas para estos primeros meses de un año tan agitado para nuestra ciudad. Se vienen sendas fiestas los próximos meses: Fagot con Miss Kittin en marzo y Missa con la visita del dúo conformado por Eris Drew y Octo Octa en abril, ampliaremos.

Volviendo a Nicola Cruz, con su DJ set como plato fuerte de esta noche, podemos decir que para quienes no conozcan el espacio puede ser una muy buena primera visita. Una muestra de cómo luce el lugar en pleno funcionamiento puede rastrearse visitando los distintos registros de alta calidad compartidos en el canal oficial de YouTube del espacio. Como sea: para saber cómo es, hay que vivir la experiencia. Cuando el megasitio Resident Advisor le preguntó hace algunos años a Cruz de qué se sentía agradecido, el ecuatoriano rápidamente contestó: "Definitivamente estoy agradecido de estar en buena compañía. Ser consciente, aunque parezca redundante. Me refiero a esas pequeñas cosas… ser consciente me mantiene humilde, me permite discernir muchas cosas que suceden en mi vida, me ayuda a crecer. Vive para crear y crea para vivir."

Y si hay algo que se vivencia al verlo pinchar sus selecciones musicales es consciencia, concentración. No baila, marca el pulso con la cabeza, vigila la mezcla con afecto pero sin sobresalto. Es importante destacar que esta visita de Nicola será con vinilos, por lo que podremos verlo manipularlos en escena y sobre todo disfrutar de esa diferencia en la sonoridad. Esta situación es algo que no pasaba desde 2019, cuando fuera su presentación en MUTEK de ese año en nuestra ciudad.

Nicola considera que la etiqueta "música electrónica sudamericana" es cómoda y que "la variedad de sabores dentro de una región a veces ha sido ignorada por los medios, desacreditada o estereotipada en géneros vagos, la visión exótica que los medios occidentales tienen sobre nosotros no es exacta." Cuando a Cruz se le pregunta por la diferencia entre tocar su propio material en vivo o hacer un DJ set, asegura que las experiencias son diametralmente opuestas. Considera que mientras que tocar el material propio es algo muy íntimo y personal, y que también suele limitar al artista en la duración de la performance; por otro lado al hacer un DJ Set dice que rara vez suele incorporar material propio en la pasada y lo que realmente le interesa es poder generar inmersión en lxs bailarines en sets de dos horas o más. Así que están avisadxs, la cita es esta noche en Deseo Bs. As.

Nicola Cruz se presenta esta noche en la apertura de la temporada 2024 de Deseo Bs. As., Av. Chorrarín 1040, CABA. Lo acompañan Ana Hagen y Ciberfobia, también con sus DJ sets. Entradas a la venta a través de Venti.