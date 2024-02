Realizada en parte con financiamiento colectivo a través de la plataforma Kickstarter, el drama romántico-deportivo A su lado (In from the Side), de Matt Carter, se ambienta en un club de rugby gay de los suburbios de Londres donde escasea el dinero pero abundan el entusiasmo y las barbas bien recortadas.

El South London Stags tiene dos equipos: el A y el B. En el primero, juegan las estrellas profesionales (y algo engreídas, en opinión de los jugadores del equipo B); en el otro, los menos experimentados que, si quieren continuar jugando, deberán ganar puntos con esfuerzo. En el film, de 2022, hay varias escenas de entrenamiento nocturno con llovizna y barro, seguidas por otras de vestuario y de discoteca. Se puede ver en Amazon Prime Video.

Mark Newton (interpretado por el bello Alexander Lincoln, de Emmerdale) juega en el equipo B y, en una noche de embriaguez tras un arduo partido (en el que se destaca como mejor jugador, aunque los Stags han perdido), entrecruza miradas con Warren Hunt (Alexander King) que, como su apellido lo indica, parece miembro de una estirpe de cazadores. Tras un tímido desplante de Mark, Warren lo encierra en un baño para besarlo y pedirle que lo lleve a su cama.

Nace el romance y también los dolores de cabeza, porque ambos tienen pareja. Richard (Alex Hammond), la de Mark, viaja con frecuencia por trabajo, paga el alquiler de un departamento suntuoso e ignora por completo las normas del rugby; John (Peter McPherson), la pareja de Warren, juega en el equipo A de los Stags y ha cuidado bien de su novio mientras este atravesaba un “momento difícil” (sobre el que el guion de Carter y Adam Silver informa poco y nada).

La relación clandestina empieza a afectar los vínculos de Mark con sus amigos rugbiers. Los personajes secundarios de A su lado, curiosamente, son más interesantes (aunque menos sexis) que los protagonistas. Henry (William Hearle), tan buen jugador como Mark, bebe demasiado alcohol, pierde los estribos con facilidad y le cuesta ocultar el amor que siente por su amigo, al que incluso le hace escenas de celos. El simpático Pinky (Pearse Egan), un robusto fullback al que los demás tratan con cariño y condescendencia, juega un papel clave en una de las pocas decisiones que Mark toma por cuenta propia. Y Gareth (Carl Loughlin) desempeña a la perfección el rol de villano, imprescindible en cualquier historia de romance secreto.

Con Warren como acompañante, Mark visita a sus padres en Ginebra para celebrar una Navidad pasada por nieve. “La vida es muy corta –le dice el padre, que ha engañado a su esposa en varias ocasiones–. Si vas a preocuparte por no herir a los demás, te perderás muchos momentos de felicidad”. Su madre, en cambio, le recuerda que las personas no cambian. De vuelta en Londres y durante el festejo de Año Nuevo en la casa de Gareth, Mark descubrirá cuál de los progenitores estaba más cerca de la verdad.

En A su lado, la infidelidad que se condena no es tanto la de pareja (al fin y al cabo, los jugadores del equipo B de los Stags saben tanto de Richard y de John como los espectadores: casi nada) como la traición a los intereses del equipo, que consiste en seguir compitiendo juntos en el mismo club. Al encarnar el personaje del “traidor traicionado”, Mark es el que más aprende a lo largo de esta fábula gay convencional, discretamente erótica y con una particularidad: todos los personajes gays ya han salido del clóset.

A su lado



Dirigida por Matt Carter, con Alexander Lincoln, Alexander King, William Hearle, Pearse Egan, Carl Loughlin, Alex Hammond y Peter McPherson.



Amazon Prime Video