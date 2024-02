Este martes, la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires Gisela Marziotta expresó su preocupación por la situación que atraviesa el país.

En declaraciones radiales, la legisladora de Unión por la Patria se refirió a los planes del Gobierno nacional y manifestó que el "no a la dolarización tiene que ser una movida muy fuerte que tenemos que llevar adelante".

"Me da mucho miedo el recorrido que está haciendo el Presidente hacia la famosa dolarización, que anunció durante la campaña. Creo que en ese sentido, mucha gente que lo votó pensó que eso no iba a pasar, y yo espero que no pase", agregó.

Y enfatizó: "Más allá de los colores políticos, tenemos que estar unidos todos los argentinos y argentinas en defensa de nuestra soberanía. Hay que defender nuestra propia moneda, no podemos perder la moneda argentina".

En esa línea, Marziotta señaló que en este tema no debe "haber difrencias de colores partidarios". "Tiene que ser una política de Estado que tenemos que llevar adelante en forma organizada, sin banderas partidarias", concluyó.