El delantero que trajo Central aún no está para jugar y Miguel Russo tiene mucho para revisar en la formación de Central que visitará el domingo a Newell’s. Abel Hernández aún no se suma a los trabajos con sus compañeros, pero las dudas no solo están en ataque sino también en defensa y mediocampo. A excepción del goleador uruguayo, todos los jugadores están a disposición del entrenador y en la semana de entrenamientos luchan para aparecer entre los titulares Emanuel Coronel, Tomás O'Connor, Jaminton Campaz y Maximiliano Lovera.

Central invirtió más de dos millones de dólares para tener a Hernández hasta fin de año. Pero el delantero no vino en condición física para jugar. Está realizando una pretemporada individual a su arribo a la ciudad y por eso no estuvo disponible en los seis primeros partidos del año. Tampoco estará en condiciones de ser titular el domingo. Porque Hernández aún no practica junto con sus compañeros y atiende una rutina de ejercicios en soledad. El ex Peñarol fue contratado para ser titular y para el clásico la duda en ataque descansa en si Luca Martínez Dupuy juega junto a Tobías Cervera, como ante Gimnasia, o bien el ex Aldosivi vuelve al banco para permitir el regreso de Jaminton Campaz. Más aún porque a Russo se le hará difícil de sacar a Jonatan Gómez. El volante ofensivo fue la figura del equipo el pasado viernes, asumiendo el control del juego y dejando a Ignacio Malcorra en rol secundario.

Pero además Russo deberá elegir entre la continuidad de Damián Martínez en defensa o el regreso de Emanuel Coronel, quien no jugó el pasado fin de semana por tener familia y llegó como refuerzo para ser titular. En mitad de cancha es probable la vuelta de Tomás O’Connor en lugar de Elías Ocampo, aunque hay más dudas sobre la situación de Maximiliano Lovera, suplente en la última fecha. Lovera perdió el puesto por bajo rendimiento, a igual que Campaz, tras la derrota con Independiente en Avellaneda. Pero fue un jugador clave en el título que logró el equipo en diciembre y su permanencia en el banco es temporaria. Russo hará fútbol recién el jueves por la tarde. Allí dará las primeras señales de lo que planea para el clásico del domingo.