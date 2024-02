Micaela Papiermeister y Lucias Yamil Fiaglo son los dos argentinos que sobrevivieron al brutal choque en Playa del Carmen ocurrido este domingo. Ambos continúan hospitalizados. La mujer está "muy grave y con pronóstico reservado". Por su parte, el hombre se mantiene "estable con pronóstico bueno". La palabra de Lucas y los detalles de su internación.



El joven sobreviviente contó que, producto del choque, tiene 9 fracturas en su cuerpo. En una publicación que realizó en sus redes sociales, detalló que son "6 costillas, son 3 de cada lado, 3 vértebras de la columna, 2 lumbares y una torácica".



Luego, el hombre que se presenta como técnico en preparación física y musculación deportiva, precisó que los médicos a cargo de su caso ordenaron nuevos estudios y análisis "porque hay otras cosas que no están saliendo bien".

Instagram/@lucas.yf

De todas maneras, el joven le dio las gracias "a todos y todas por los mensajes, la ayuda y el apoyo" que le envían en este duro momento. "Cuanto sepa se los contaré, solo les pido que sigan alentándome como siempre, si ustedes no me abandonan les prometo que no los voy a abandonar a ustedes", completó.

Finalmente, Lucias Yamil Fiaglo envió su "más sentido pésame a la familia de todas las personas que perdieron la vida en el accidente (...) que el universo los tenga en la gloria a todos". En la misma línea, destacó: "No encuentro palabras para describir lo que me ha tocado vivir".

Cómo fue el choque en Playa del Carmen

El choque en Playa del Carmen ocurrió el domingo 18 de febrero a las 13 local (15 hora argentina) entre una camioneta Suzuki Ertiga en la que viajaban siete ciudadanos argentinos y una combi de turismo, en el tramo carretero Puerto Aventura-Tulum, en el corredor turístico Riviera Maya-Cancún, del estado mexicano Quintana Roo.

Aunque por el momento no se dio a conocer el resultado final de las pericias, la principal hipótesis es que el accidente se habría originado por la pérdida de control del vehículo en el que iban los argentinos por alta velocidad y porque la calzada estaba resbaladiza.



"Estamos en proceso de recabar el dictamen correspondiente para saber las causas del accidente", indicó el titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Raciel López Salazar en conferencia de prensa, e indicó que peritos en materia de tránsito están analizando videos, testimonios y diferentes tipos de datos.

