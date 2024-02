Entrar a Tesín Tesán es zambullirse a un mundo de los sentidos, es como subir a la casita del árbol: estantes de madera y juguetes de colores no estridentes ni sonidos con pilas ni plástico esperan para empezar la aventura de jugar. “Somos Sandra e Inés, madre e hija, socias y cómplices en esta y muchas otras aventuras. Tesín Tesán seguramente la más grande hasta ahora”, presentan Sandra Sajnin e Inés Varela su juguetería que abrió sus puertas en 2017 en Mar del Plata.

“Somos además dos puericultoras, que con la llegada de hijxs y nietxs empezamos a observar el juego patas para arriba, cambiando la lógica que teníamos hasta entonces para pensar en él y en la interacción de lxs chicxs con los objetos”, explican y fue por eso, por la experiencia propia, que empezaron a buscar juguetes amigables con la niñez y el medio ambiente.

“Pensamos en juguetes que no vinieran a decirles qué hacer sino que propusieran disparadores, como puentes, como herramientas para la imaginación y el aprendizaje. Por eso en Tesín Tesán no hay plásticos ni pilas, pero sí madera, metal, papel, cartón y tela”, dicen Sandra e Inés. En Tesín Tesán todo se puede arreglar: cuando un juguete de madera se rompe, se puede encolar, poner un tornillito, lijar y pintar. Y si un día ya no sirve más, se le da un beso y vuelve a la tierra.

Pero, explican, cuando un juguete de plástico se rompe casi nunca hay mucho que hacer y si se rompe del todo se le da un beso y se le pide perdón al futuro. “Si sos de las personas que lo sienten cada vez que descartan plástico, nos vas a entender y jugamos en el mismo equipo”, invitan a sumarse. Y agregan: “estando tan cerca del mar, tenemos un recordatorio constante de porqué sostenemos esta búsqueda”.

Desde que nació la juguetería, madre e hija pensaron en materiales duraderos, que crecerán con sus dueñxs o serán pasados de mano en mano, generación en generación. También experiencias, que pueden suceder en una tarde y quedar impresas para siempre. Con el tiempo Tesín Tesán fue incorporando otras búsquedas y ahora también se puede disfrutar de una cuidada selección de libros.

“Cuando la infancia juega, está experimentando el mundo. Para ella jugar es cosa seria y para nosotras, también”, dicen Inés y Sandra. Fue con la llegada de Galo, hace 9 años, el primer hijo de Inés y primer nieto de Sandra que descubrieron y empezaron a estudiar puericultura. “En ese camino de la crianza y el estudio fue que comenzamos a ver el juego de otra manera, a pensar en lo que le ofrecíamos a Galito desde otra perspectiva. Buscando juguetes que fueran a su tiempo, sin agresividad para sus sentidos y lo conectaran con materiales nobles. Notamos que en Mar del plata no había opciones y pensamos que podíamos nosotras ofrecer una selección de juguetes y objetos destinados a la infancia, curados y pensados.

Atentas al respeto por la infancia y por el medio ambiente, pensamos una juguetería sin plásticos ni pilas y así nació Tesín Tesán”, recuerda Inés que también es mamá de Bruna, de 4 años. “Trabajar con mi mamá se dio fácil desde el primer día. Nos complementamos mucho, pensamos parecido. Ella siempre trabajó mucho y crecí viéndola y aprendiendo de ella, aunque fuera en otros ámbitos y cuando llegó esta idea el vínculo de sociedad de trabajo se dio con mucha naturalidad. Hablamos muchísimo de trabajo, eso sí. Tenemos que ir encontrando y dando espacios a nuestro vínculo mamá-hija”, dice Inés. Tesín Tesán tiene dos locales en Mar del Plata: Gascón 2924 y Juan B. Justo 1489. También ofrecen envíos a todo el país en su tienda online Tesintesan.com donde además están todos los juguetes y libros por edades. Sus redes son @tesintesan.