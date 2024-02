El titular de la Defensoría de la Tercera Edad, Eugenio Semino, denunció que "hay ocho millones de argentinos y argentinas que están sumergidos en una crisis humanitaria" y aseguró que el superávit alcanzado por el gobierno de Javier Milei es "a costa del sufrimiento y la vida de los jubilados".

"Cinco millones (de jubilados) cobran un haber mínimo. Los dos millones y medio restantes no recibieron ningún bono durante el último año y medio, y están en un rango salarial de los de la mínima con el bono. Y casi un millón cobran pensiones no contributivas, que están atadas al haber jubilatorio mínimo -me refiero a personas con discapacidad-, señaló en diálogo con AM750.

Para Semino, "es absurdo darle una explicación racional a este estado de las cosas, porque la ultima canasta de los jubilados es del 6 de octubre del año pasado y, con gastos de vivienda incluidos, estaba en 313 mil pesos. Si la actualizaremos solo por el nivel de inflación general, superaria holgadamente los 500 mil pesos", afirmó.

"Nosotros venimos hablando de crisis humanitaria porque, no solo el jubilado, pensionado o persona con discapacidad no puede comer lo que necesita, no tiene un hábitat. Cayó el consumo de los medicamentos un 43%. Lo que venimos denunciando es que el jubilado, pensionado o persona con discapacidad no consume el medicamento conforme a lo que le prescribe el médico, sino conforme a lo que tiene en el bolsillo", sostuvo.



Por eso, para el defensor de la Tercera Edad, "este falso superavit (del gobierno) se hizo a costa del sufrimiento y la vida de los jubilados".



La Anses oficializó este miércoles que las jubilaciones y pensiones subirán a partir de marzo un 27,18 por ciento.

De este modo, el haber mínimo pasará de 105.713 a 134.446 pesos. Ese nuevo piso estará vigente hasta la próxima actualización trimestral y evidencia una licuación brutal de los haberes.

Si la inflación se mantiene en el 20 por ciento mensual el acumulado del primer trimestre quedará al borde del 75 por ciento.