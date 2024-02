El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, ratificó que el inicio de clases en la provincia comenzará el 1 de marzo y cuestionó al presidente Javier Milei porque "está poniendo en grave riesgo el inicio del ciclo lectivo" a nivel nacional.

"El presidente Javier Milei está haciendo todo lo posible para destruir el Estado desde adentro y para poner en grave riesgo el inicio del ciclo lectivo", aseveró Sileoni en declaraciones a la radio AM750, en las que resaltó que en la provincia se cerró un acuerdo paritario de un aumento del 20 por ciento para todos los empleados bonaerenses, que incluye al salario de los docentes.

"El 1 de marzo va a haber clases, a pesar de todos los intentos del gobierno nacional de desfinanciar porque nos quitó el Fondo de Incentivo Docente, que tenía 26 años de vida, y que lo habían sostenido diez presidentes. A pesar de todo eso en la provincia de Buenos Aires va a haber clases", enfatizó el ministro.

Sileoni también se refirió a la convocatoria que realizó el gobierno nacional a los ministros provinciales y gremios docentes para el próximo martes y, en ese sentido, sostuvo que "la convocatoria es que la Nación fija un salario sin los recursos y le van a decir a las provincias 'arreglate', como es la filosofía de este gobierno".

Más allá de eso, a razón de los recortes nacionales, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) llamó a un paro docente para el lunes 26 de ferbero con movilización en todas las provincias, en rechazo de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), porque sin esa partida sancionada por ley los educadores "van a cobrar menos, producto de un ajuste".

La secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, explicó que el mes próximo los docentes "además de no cobrar el Fonid, no van a cobrar la quinta hora, con lo cual lo que vamos a tener como resultado es que los docentes no sólo no cobren más sino que cobren menos".

En diálogo con la señal C5N, Alesso señaló que el Gobierno nacional esta semana le comunicó a muchas provincias que "los fondos de leyes sancionadas en el Parlamento no se van a enviar a las jurisdicciones", y advirtió que la decisión además de afectar al Fonid, también impactará en las partidas para "infraestructura escolar, para cooperadoras escolares, Conectar Igualdad, Educar, comedor y copa de leche y la quinta hora o jornada extendida".

La medida afectará a una decena de jurisdicciones de todo el país que tenían que comenzar las clases el lunes, en la previa a la reunión de los gremios con los representantes de la Secretaria de Educación que depende del Ministerio de Capital Humano.