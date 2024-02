Una mujer pide que se condene a una pena de prisión efectiva al hombre que ingresó a su domicilio el 6 de febrero y ejerció violencia sexual contra ella y su hija pequeña de 1 año y 3 meses de edad en General Güemes. El miércoles fue notificada en la fiscalía interviniente de que habrá un juicio abreviado y teme que el acusado quede libre porque la amenazó de muerte para que no lo denunciara.

Este jueves estaba prevista una marcha convocada por mujeres víctimas de hechos de violencia de género, sexual e institucional que exigen justicia y mayor seguridad en General Güemes, pero se suspendió. Entre ellas se encuentra una madre que fue víctima de abuso sexual junto a su hija en su propio domicilio.



El fiscal penal Pablo Rivero, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual 2, imputó al hombre, de 32 años, por "la presunta comisión de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el uso de arma contra una menor de edad, abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma contra la denunciante, y hurto, todo en concurso real". Además, solicitó la prisión preventiva.

La mujer denunció que el 6 de febrero, en ausencia de su esposo, mientras descansaba con su hija, un desconocido ingresó a su habitación portando un cuchillo. El hombre la agredió sexualmente y también a la niña, luego escapó por la ventana.

El mismo hombre había entrado a la casa días atrás, cuando madre e hija dormían y les robó un celular, entre otras cosas. "Ya andaba rondando por la zona, con un nene de 10 u 11 años, no se sabe si es el hijo. Se hacían de vender limones, paltas, por lo visto andaba merodeando. Entró a robarme el celular a mi domicilio, también una plancha, plata, un par de zapatillas, cosas chicas", contó la víctima. Eso fue el jueves 1 de febrero.

La mujer dijo que por ese hurto en la Brigada de Investigaciones le recomendaron que haga primero una exposición, debido a que no tenía los papeles del teléfono ni el IMEI, y que radicara la denuncia cuando consiguiera esa documentación en la empresa telefónica que le vendió el equipo hace cuatro años.

Pasaron unos días, y el hombre volvió a invadir la casa de las víctimas, esta vez para abusarlas sexualmente. La denunciante contó que tiene miedo, ya que el hombre la amenazó con volver para matarlas si hacía la denuncia. "Me dijo que si yo denunciaba, 'vuelvo a terminar lo que empecé, te mato a vos y a tu hija'", recordó. "Vino con las intenciones de violarme, de hacerme daño", expresó.

El hombre permanece detenido. La denunciante contó que fue citada el miércoles por la fiscalía y fue atendida por el auxiliar fiscal Federico Vale. "Me comentaron que el lunes va a haber un juicio abreviado con el juez y la parte del acusado (...). Me dijeron que es para que se haga cargo y no esperar un juicio, que habría que esperar de acá a dos años", manifestó.

La denunciante no tiene representante legal como querellante y dijo que no entiende sobre los procesos judiciales. Contó que en la fiscalía le explicaron que "lo mejor" sería el juicio abreviado, y el auxiliar fiscal se comprometió a solicitar una condena de prisión efectiva. Sin embargo, la situación le genera incertidumbre.

Asimismo, la mujer relató que tanto ella como su hija padecen las secuelas psicológicas del delito que han sufrido, por ejemplo, no han podido volver a ingresar a la habitación donde se cometieron los abusos. La madre dijo que no puede dormir de noche cuando no está su pareja y recién logra conciliar el sueño cuando amanece. "Duermo con una trincheta bajo la almohada", contó.

La denunciante dijo que el acusado sería "una persona adicta", con antecedentes penales, que ya habría "violado a otra chica que no lo denunció por miedo". También contó que en un escrache publicado en redes sociales, hubo comentarios que lo señalaban como el mismo sujeto que antes había intentado llevarse a una niña de 2 años de un barrio. "Que se haga justicia (...) que esa persona no salga, que cumpla lo que tenga que cumplir", solicitó. "Que se termine todo esto, la seguridad de la policia es pésima, no podemos vivir así, pensando si nos lastiman o no", expresó.

También contó que en 2022 y 2021 sufrió otros robos en su vivienda y en una de esas oportunidades, un vecino que vio la situación señaló al mismo hombre acusado de abuso sexual ahora, como partícipe junto a otros tres varones.