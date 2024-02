El presidente Javier Milei volvió hoy a criticar este domingo al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, al que describió como "un pobre chico que no está en condiciones de leer un contrato", luego de que el mandatario provincial amenazara con interrumpir el envío de petróleo y gas de la provincia al resto del país en reclamo de una deuda de fondos coparticipables de la Nación, en una decisión que cuenta con el respaldo de varios gobernadores.

"Pobrecito, Nachito, es un pobre chico que no la ve. No puede leer ni un contrato. Es de una precariedad intelectual muy grande", dijo el Presidente en declaraciones al canal LN+ desde la ciudad estadounidense de Washington, donde ayer participó de la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC).

En caso de que Torres cumpla su advertencia "se seguirán los pasos legales que determine la Justicia", adelantó el ultraderechista, al señalar que "amenazar con cortar el petróleo y el gas es un delito".

"No la ven"

En la entrevista que dio este domingo, Milei volvió a plantear que su llegada a la Casa Rosada produjo un "cambio estructural" en la "política tradicional" y que dentro de ese sector hay quienes "no la ven" y "detestan" su presencia en el poder porque significa que "estaban equivocados en lo que pensaron estos 40 años".

"No pueden pisar la calle porque si la gente los conociera los lincharía. Eso es lo que no pueden ver, no lo quieren ver porque tendrían que aceptar que todo lo que hicieron estuvo mal. Es un problema de falta de autocrítica, tiene que ver con eso el 'no la ven'", insistió.

En ese marco, reiteró su cruzada contra los gobernadores porque "no quieren resignar sus privilegios de casta" y "no quieren hacer el ajuste" en las cuentas provinciales, cuando "tendrían que ajustar un punto del PBI".

El Gobierno nacional, en cambio, ya ha "alcanzado el equilibrio en el Tesoro", aseguró el mandatario, y agregó: "Ya hay indicios de que las cosas están mejorando" en materia económica y que la inflación "está claramente bajando".

Jubilados

También se refirió a la delicada situación en la que se encuentran los jubilados y jubiladas, uno de los sectores más golpeados por el ajuste de su Gobierno, aunque no admitió responsabilidad alguna en el empobrecimiento de este grupo.

"La casta no quiere que le vaya bien a los argentinos, por eso empezaron a destrozar la ley (ómnibus) y en ese contexto es cuando perdieron los jubilados", afirmó el Presidente.

Diálogo con el FMI y Estados Unidos

Consultado por las conversaciones que mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el jefe de Estado volvió a deshacerse en halagos a su gestión y dijo que a las autoridades del organismo internacional "les cuesta asimilar" lo que hizo la actual administración "en tan poco tiempo".

Respecto de una ampliación del crédito con la entidad, indicó que "si se va a hacer un nuevo programa, hay que analizarlo y determinar nuevas condiciones".

"Si decidiéramos ir a una ampliación del crédito, tendría que estar vinculada a alguna reforma estructural muy importante", aclaró.

También hizo referencia a la "fuerte alineación" que está demostrando tener con Estados Unidos, tras sus encuentros en los últimos días con el expresidente de ese país y referente republicano, Donald Trump, y el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken.

"La señal que hay que entender de esto es que yo estoy demostrando una fuerte alineación con Estados Unidos del mismo modo que hice con Israel y con Occidente", remarcó.

¿Excelente diálogo con Macri?

En otro tramo de la entrevista, el ultraderechista destacó la figura de Mauricio Macri, en un intento por despejar los rumores de tensión entre ambos que circularon el fin de semana, que señalan que el expresidente avaló la rebelión de gobernadores del PRO contra Milei por la situación de Chubut.

Según sostuvo el jefe de Estado, en la actualidad sigue teniendo un "frecuente y excelente diálogo" con Macri, a quien podría ver esta semana o la próxima.

En ese marco, dejó abierta la posibilidad de posible acuerdo entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO para conformar una coalición. La afinidad política "se dio naturalmente en el Congreso", recordó.