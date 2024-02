Los gremios aeronáuticos de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), que conduce Edgardo Llano, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) cuyo titular es Pablo Biró y Rubén Fernández de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) confirmaron el paro de 24 horas que comienza esta medianoche. La medida de fuerza se terminó de confirmar una vez que fracasó la reunión que mantuvieron con las autoridades de Aerolíneas Argentinas e Intercargo junto a los funcionarios de la Secretaría de Trabajo. Los gremios advirtieron que estaban a punto de alcanzar un acuerdo cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, desautorizó a los funcionarios y el acuerdo salarial se cayó. La medida afectará a los principales aeropuertos y a los vuelos nacionales e internacionales.

"Caputo es el responsable de haber frustrado el acuerdo al que de forma trabajosa se había llegado luego de varias horas con los funcionarios de Trabajo", afirmaron los dirigentes de los tres gemios aeronáuticos y acusaron al Gobierno de pretender "desacreditar, desprestigiar y acusar a los sindicatos de salvajes y violentos".



Según relataron en una conferencia de prensa posterior, durante todo el fin de semana se habían realizado conversaciones y, como señaló Rubén Fernández de UPSA, "se exploraron algunas ideas para destrabar el conflicto".

Fernánde incluso destacó que habían sido citados a un encuentro en la Secretaría de Trabajo a las 15. Según relató el dirigente sindical, cuando estaban a punto de firmar un acuerdo salarial, "nos avisaron que el Ministerio de Economía había desautorizado lo hablado y volvieron atrás, a lo que habían ofrecido la semana pasada, el 12 por ciento para marzo a cobrarse en abril". Frente a esa decisión, los gremios ratificaron el paro.

"Había un principio de acuerdo, la negociación venía bien y hasta pensábamos que podíamos anunciar que la medida se levantaba. Primó la ideología del Excel, de que cierren unos números", dijo Fernández.

Pablo Biró, titular del gremio de pilotos, dijo que “no le pedimos disculpas a los pasajeros. Ellos no van a volar por el ministro de Economía, que desautorizó el acuerdo”, dijo y aseguró que "la lucha termina cuando hay acuerdos. Veremos que pasa en Semana Santa, Navidad, vacaciones...”.



"Los sindicatos quieren dialogar, pero el Gobierno solo pretende desprestigiarlos y acusarlos de violentos y salvajes, incluso de realizar paros políticos y de kirchneristas. Muchos dirigentes gremiales del sector no son kirchneristas --y si lo fuesen ello no es un delito-- pero la jugada oficial es clara. No hay alternativa sino la protesta", enfatizaron los tres dirigentes sindicales.



En tanto Biro sostuvo que luego de la medida de fuerza los gremios aguardarán una nueva convocatoria oficial para intentar alcanzar un acuerdo.



A partir de la confirmación de la huelga, empresas como LATAM ya cancelaron todas sus operaciones desde y hacia Argentina. La compañía informó que las alternativas para los pasajeros afectados por estas cancelaciones podrán ser consultadas en su página web.

En tanto desde la low cost Jetsmart anunciaron que los pasajeros pueden acceder al cambio de fechas de vuelo sin costo. Flybondi, por su parte, informó que trasladará toda su operación del 28 de febrero al aeropuerto internacional de Ezeiza porque cuenta con su propio servicio en buena parte de los aeropuertos en los que opera.