Pese a advertir que la pérdida de poder adquisitivo generó un desplome brutal en las ventas y apretó el nudo de la corbata de las medianas empresas, que ya no tienen a con quién comerciar, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elevaron un pedido a la Corte Suprema, junto a la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Coninagro, para que vuelva a estar en vigencia la reforma laboral impuesta por Javier Milei en el megaDNU.



Consultado por AM750, el vicepresidente de la CAME y presidente de la Cámara de Comercio de Lomas de Zamora, Alberto Kahale, señaló que si bien el objetivo no es “que el obrero o el empleado pierdan beneficios" - en alusión a los derechos -, entienden que “no puede ser que tengamos un conflicto con un empleado y tengamos que cerrar una pyme”.

En concreto, desde la Confederación cargaron contra el sistema de indemnizaciones por considerarlo injusto y perjudicial para las empresas. Este no es un reclamo nuevo del sector, sino que lleva varios años en pie. Sin embargo, en esta ocasión el pedido por su modificación llegó a la Corte Suprema y sería acompañado con toda otra serie de modificaciones que impactarían de lleno en los bolsillos de los trabajadores.



“Las pymes no echan gente. Lo demostramos en pandemia. Mientras los formadores de precios hacían lo que querían, las pymes quedaron abiertas gracias al Gobierno que nos dio el ATP. No queremos sacarle derechos a los trabajadores. Es el que nos ayuda a crear riqueza. Pero esto lo venimos pidiendo desde hace años, se necesita ver esta ley. El mundo está cambiando y las pyme están sufriendo. Hay que aliviar las cargas y tener herramientas para que las pymes no se caigan”, afirmó.

Así, en medio de una tensa discusión con Víctor Hugo Morales, señaló que “de ninguna manera” su intención es “echar gratis”, sino que buscan “un seguro de retiro”. “Sería muy bueno hacer un fideicomiso. Nosotros, vuelvo a repetir, son familiares las pymes, no son grandes formadores de precio”, afirmó.

Pero cabe también la aclaración de que el dirigente de la CAME elevó este pedido en el mismo momento que advirtió que “marzo va a ser una catástrofe de pérdida de empleo y vienen cierre de comercios”. “Encima de que un comerciante que tiene que cerrar, y va a tener que despedir, ¿de dónde va a sacar la plata para pagarle a un empleado de 10 años?”, se preguntó, finalmente.