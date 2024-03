Los legisladores se mantuvieron en sus bancas el viernes por la noche, pese a los insultos y acusaciones propinadas por el presidente Javier Milei. Pero uno de ellos, el diputado nacional Mario Manrique (Unión por la Patria) decidió darle la espalda. Lo hizo desde el momento en el que Milei volvió a negar la cifra de 30 mil desaparecidos. "Son cosas que no se pueden avalar y hay que mostrar el descontento. Me podía haber levantado e ido, pero decidí ponerme de espalda. Y no me equivoqué porque después siguió con agresiones permanentes, armó un espectáculo digno del Luna Park en la Cámara de representantes del pueblo", explicó Manrique.

El diputado nacional es también secretario adjunto de SMATA. El sindicalismo fue uno de los actores elegidos por Milei para apuntar y alimentar su plan de desregulación total de la economía y propuso limitar los mandatos de los secretarios generales y veedores judiciales en las elecciones. "Es un mito urbano que un dirigente está más de 20 años en su sindicato porque aprieta a los trabajadores. Que ponga controles a las elecciones de los sindicatos, no hay ningún problema. El trabajador sabrá si el dirigente gestionó bien el gremio", confió Manrique.

El sindicalista consideró que existen "10 o 20 dirigentes que hacen mal las cosas, pero también hay otros cientos que hacen bien las cosas; y eso no se dice". "Cada uno vende el producto que le conviene vender según la temperatura de la gente", señaló el secretario adjunto de SMATA sobre el rol de los medios de comunicación y puso como ejemplo a SMATA por ser el único gremio que cuenta con una norma ISO internacional contra la corrupción y el lavado de dinero. "Eso no sale en ningún lado", marcó en diálogo con Radio Con Vos.

"Él gobierna para una clase social y nada más y el resto que se la aguante y el que pueda sobrevivir que sobreviva. Tiene que sacar del medio a las instituciones que le pueden generar un problema", sostuvo Manrique. En ese tono, cuestionó otros dicho de Milei y su supuesta cruzada contra la corrupción.

"Es como cuando dijo que va a cerrar Télam porque es un antro de militancia. ¿Qué tengo que decir yo de todos los periodistas militantes que tiene él? ¿Qué es La Nación+? Él habla de la corrupción de la política y tiene a (el ministro de Economía, Luis) Caputo y (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich sentados a su lado. Es como que Ali Babá me venga a dar lecciones de seguridad urbana", contrapuso el dirigente gremial.



"El Presidente mostró que está más preocupado por ser un influencer que por ejercer la primera magistratura de la Nación", lamentó.

El "Pacto de Mayo", el DNU y las necesidades de la gente

"No asistimos a una apertura de sesiones sino a un acto de campaña, donde él llevó su tribuna", sintetizó Manrique lo ocurrido en la noche del viernes, en diálogo con AM 530 y propuso que la respuesta es "organizarse y contrarrestar esta situación".

"Lo del Pacto del 25 de Mayo es para ganar tiempo. Porque ahora buscan que del DNU no hable más nadie. Tenemos que poner en discusión el DNU, porque es la herramienta legal que tiene para hacer todo lo que está haciendo. Si lo logramos voltear, que recorra los caminos constitucionales que tiene que hacer. Que mande las leyes y respete al Congreso", propuso el diputado.

Además, el legislador de Unión por la Patria consideró que la convocatoria a los gobernadores significa un acto de rendición. "Les pidió a los gobernadores que le aprueben dos leyes como muestra de buena voluntad porque no confía en ellos, así se los dijo", advirtió y marcó el tono confrontativo del discurso que llevó Milei al Congreso: "Te arrodillás o estás en la vereda de en frente. Cuando él dice que si quieren pelear, va a pelear, entonces de qué consenso se va a hablar", marcó.

"Él dice que nosotros no la vemos, pero él no quiere ver la realidad. No hizo mención a las necesidades que está pasando la gente. No explicó qué vamos a hacer para mejorar la calidad de vida a los argentinos si llegamos a déficit cero. No lo dice porque todavía no le dieron las órdenes", denunció Manrique y calificó al presidente como un "gerente" de las corporaciones, que "busca solo un resultado económico".



"Si crees que el Estado se sobrepasa en su intervencionismo, no tenés que sacar el Estado, lo tenés que regular. El problema que tiene Milei es que bajo la base de que todo es un antro de corrupción, todo son cajas políticas, los diputados somos ladrones, ratas, arrasó con un montón de instituciones, leyes y regulaciones que ponen el país a la deriva y el mercado es libre de hacer lo que se le cante, y los daños colaterales que sufre la población pasan de lado", analizó.