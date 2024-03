Por el cierre de Telam, les cinco periodistas y el fotógrafo de la agencia local recibieron pasada la medianoche la notificación de "dispensa laboral" por siete días, en el marco del anuncio del gobierno nacional. El sindicato de Prensa de Rosario emitió un comunicado en el que rechaza la medida. "Los dos edificios de la Agencia de Noticias Télam en CABA fueron vallados anoche y su personal recibió por mail, en los primeros minutos del día, una comunicación en la que se lo ‘dispensa’ de prestar servicios por una semana", empieza la comunicación gremial, y afirma: "Todo hecho con la misma brutalidad y autoritarismo con el que se maneja el gobierno muestra odio y desprecio por los derechos en general y por el derecho a la información en particular. Hoy a las 12.30 habrá un abrazo solidario a la agencia. Lo que Macri intentó y no pudo por la resistencia de los trabajadores, Milei, con matonismo, lo intenta concretar. Sin medios públicos no hay Democracia #TelamSeDefiende #TelamNoSeRinde".

La agencia funcionó hasta ayer como mayorista de noticias, que difundía 500 notas (cables) por día a más de 2.800 medios de comunicación a los que les prestaba servicio, junto con unas 200 fotos diarias de los más diversos acontecimientos. Cumplió 78 años el 14 de abril, cuando recibió saludos y felicitaciones por su desempeño a lo largo de más de tres cuartos de siglo de parte de políticos de diferentes ideologías, personalidades del ámbito empresarial, sindical, académico y de los derechos humanos, entre otros puntos, incluido un especial y personalizado mensaje del papa Francisco.

Télam es la única agencia del país con red de corresponsales en todas las provincias argentinas y tiene múltiples convenios de cooperación con agencias internacionales que posibilitan producir y proveer información de primera mano de los sucesos acontecidos en el mundo para diversos medios de comunicación, empresas, organismos e instituciones.

En la ciudad de Rosario, especialmente, es la fuente privilegiada de información para todos los medios del país. El viernes envió un cable que daba cuenta del aumento del boleto a 700 pesos a partir del 8 de marzo, en consonancia con la ciudad de Córdoba, y también contaba con información los sucesos relacionados con la criminalidad y el narcotráfico y sus resonantes procesos judiciales.