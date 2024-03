Tras semanas de expectativa, Kate Middleton, la princesa de Gales​ y esposa del príncipe William, reapareció en medio su recuperación tras una operación abdominal, según imágenes publicadas por el sitio TMZ.

En las fotos compartidas, se la ve a Middleton en el asiento de acompañante de un auto Audi 4x4 que maneja su madre, Carol Middleton, cerca del castillo de Windsor.

En tanto, un testigo le dijo al sitio ET que la princesa Kate y su madre fueron vistas en su vehículo alrededor de las 9 de la mañana a las afueras de Londres. “La princesa era discreta, miraba por la ventana mientras su madre prestaba atención a la ruta”, añadió.



Imagen: TMZ

La fotografía se conoce días después de que circularan versiones de que "su recuperación no es la esperada". Si bien no se dieron muchos detalles sobre la intervención, la familia real británica confirmó que Middleton estuvo internada durante dos semanas tras el procedimiento.

Luego continuó con los cuidados en la finca de Sandringham, rodeada de naturaleza y de sus seres queridos, como el rey Carlos III, que fue diagnosticado de cáncer recientemente.

"Evoluciona, pero no favorablemente"

La periodista Concha Vallejo, especializada en la casa real británica, reveló que la princesa "evoluciona, pero no todo lo favorable que la casa real británica querría que fuera" y planteó algunas dudas sobre el estado de Middleton.



Imagen: AFP.

"Ha habido un movimiento de la casa real inglesa que no se entiende. Por un lado, filtran que Kate ha contratado a un secretario particular para dar a entender que está en casa haciendo cosas, pero, por otro lado, no vemos una imagen. Hasta que no la veamos, las especulaciones no van a parar", aportó el periodista Aurelio Manzano, que también se dedica a informar sobre la Realeza.

"Siguiendo los consejos de los médicos, es poco probable que regrese a sus funciones públicas antes del final de Semana Santa", el 31 de marzo, habian señalado en un comunicado oficial.



Agenda completamente suspendida

"Siguiendo los consejos de los médicos, es poco probable que regrese a sus funciones públicas antes del final de Semana Santa", el 31 de marzo, habian señalado en un comunicado oficial.

La princesa de Gales, muy popular en la opinión pública británica, "se disculpa por el hecho de tener que posponer sus próximos compromisos. Espera reintegrarse a tantos como pueda, lo antes posible".

Según el diario The Times, su marido, el príncipe William, también renunció a varios de sus compromisos públicos para "permanecer a su lado tanto como sea posible".



Frente a esta situación, los padres de Kate, Carole y Michael Middleton, así como sus hermanos, Pippa Matthews y James Middleton, están movilizándose para ayudarla durante su recuperación en su residencia de Windsor, cercana a la de ellos.