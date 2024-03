La red porteña de bicisendas y ciclovías está en revisión integral. Así lo confirmó el propio jefe de Gobierno, Jorge Macri, que en su discurso de apertura de sesiones aseguró que el GCBA va a "revisar la razonabilidad" de varias trazas, en especial la de Avenida del Libertador, que podría llegar a ser retirada. Aunque desde el Gobierno aseguran que todavía no hay nada decidido, las organizaciones de ciclistas salieron a rechazar la posible eliminación de trazas: "Si pretendemos ir a una agenda de movilidad sostenible, lo bueno sería que haya más ciclovías, no menos", advierten.



"Todo bajo análisis"

Primero vino el elogio: "La implementación de las bicisendas apuntó a un cambio y modificó la forma de movernos en la Ciudad", dijo Macri en su discurso frente a los y las legisladoras, para destacar la importancia de las primeras bicisendas como "alternativas sustentables". Después, sin embargo, llegó el anuncio: "Hoy tenemos que dar un paso más y revisar la razonabilidad de alguna de ellas, como la ciclovía de Avenida del Libertador", indicó sobre una de las trazas más grandes de la Ciudad, con once kilómetros de largo.

Aunque el jefe de Gobierno apuntó a esa ciclovía, desde el GCBA confirman que actualmente hay una revisión integral de una red que ya alcanza los 300 kilómetros distribuidos en distintas arterias porteñas. "Estamos evaluando todo como un plan integral. Vamos a evaluar tráficos y congestión mirándolo como un sistema más complejo, y cualquier decisión que se tome va a ser con datos, evidencias y tráfico", señalaron a este diario fuentes del Ministerio de Infraestructura, a cargo hoy de la gestión del transporte. Ante la consulta sobre la posible eliminación de trazas, respondieron que "está todo bajo análisis", aunque todavía no hay nada decidido.

Apuntan principalmente a dos ejes problemáticos: los supuestos inconvenientes de tránsito que generan algunas ciclovías o bicisendas y el poco uso que, en teoría, le dan los y las usuarias a algunas trazas en particular: "Hay algunas que se hicieron y hoy no tienen tránsito", advirtieron y subrayaron que hay casos que "se hicieron sin mucha planificación" como aquellos realizados "en calles donde pasan colectivos y por puertas de escuelas y hospitales". "Muchas ciclovías también tienen mucha resistencia de vecinos y frentistas", sostuvieron.

Pero el anuncio del jefe de Gobierno despertó críticas por parte de las organizaciones de ciclistas porteños. Consultado por este diario, Marcelo Calderón, de Masa Critica Buenos Aires, planteó en primer lugar que "estas decisiones tienen que tomarse escuchando todas las voces, hablando con la parte interesada, que en este caso son los ciclistas". "Lo que pedimos es que haya una mesa de trabajo en conjunto para formar parte de lo que revisan: hasta ahora todas las decisiones las toma gente que ni siquiera anda en bici", añadió.

Calderón defendió sin dudarlo a las trazas existentes: "Las ciclovías sí sirven. Si están mal diseñadas, en todo caso hay que diseñarlas bien y dejarlas, no sacarlas sin ninguna alternativa. Son infraestructura segura que protege a la gente de que no se muera", apuntó. Las fuentes del Ministerio aseveraron a Página 12 que la modificación de los diseños de algunas trazas, sin eliminarlas, también está en la carpeta del "plan integral" que buscan llevar adelante: "Están las que tienen muchísimo tránsito y lo que hay que pensar es cómo potenciarlas: por ejemplo, transformando algunas que son doble mano en mano única y haciendo otra para el otro lado en una calle paralela", indicaron, y puntualizaron que en este momento "se pone todo en consideración".

El caso de Libertador

La posible eliminación de la ciclovía de Avenida del Libertador aparece como el punto más conflictivo dentro del plan de "revisión" de la red. Ya en tiempos de campaña, Macri había criticado la traza impulsada e inaugurada por el entonces jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta: “Hay que revisarla, no está bien ejecutada, le erramos”, había dicho Macri en declaraciones al canal A24, argumentando que "si te querés tomar un taxi, no te lo podés tomar". Las fuentes del Ministerio ratifican que esa ciclovía es una de las que está en revisión, aunque no confirman su eliminación.

La mención directa de esa ciclovía en el discurso de apertura de sesiones, en tanto, fue tomada por las organizaciones como un ataque específico hacia la traza que, aseguran, se transformó en los últimos tiempos en una de las más usadas: "La ciclovía de Libertador se usa muchísimo y los ciclistas ya se acostumbraron a ir por ahí. Si vos sacás eso, van a seguir yendo y se puede incrementar el número de siniestros", alertó Calderón, que agregó que "si sacan una ciclovía de esa envergadura, al menos tiene que haber una alternativa".

"Si pretendemos ir a una agenda de movilidad sostenible, lo buenos sería que haya más ciclovías, no menos. Tenemos que ir hacia adelante, y más ahora que suben los costos del transporte público y de la nafta. Todo apunta a que la gente va a salir más que nunca en bicicleta", añadió. Desde Bicivilizadxs, la web de ciclistas que en los últimos tiempos se transformó en una referencia para ese colectivo, defendieron la red al subrayar que es "de las obras más interesantes y de lo mejor en movilidad activa hecho en Buenos Aires en los últimos 15 años". En un comunicado, contaron que presentaron un pedido de información pública sobre el plan de transformación, pero hasta ahora no obtuvieron respuestas.