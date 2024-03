La jefa del Programa de Inmunizaciones de la provincia de Salta, Adriana Jure, ratificó ayer que la vacuna contra el dengue es una herramienta más para luchar contra la enfermedad que ya se califica como endémica en el país.



La funcionaria recordó que la estrategia decidida por la provincia se sumó "como una herramienta más a la estrategia de gestión integrada y control de dengue" para evitar el agravamiento del estado de la salud de quienes se infecten con el virus que transmite el mosquito Aedes aegypti.

Jure hizo estas afirmaciones ante Salta/12 al ser consultada sobre las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni, quien al hablar de la vacuna TAK-003, del laboratorio japonés Takeda, afirmó que "no hay evidencia suficiente sobre su efectividad", y "aún no está validada como estrategia para evitar la propagación de la enfermedad”.

Tras esta afirmación del vocero nacional, en la provincia se sostuvo que está fuera de análisis que la TAK-003 sea parte del calendario de vacunación obligatoria.

"He trabajado muchísimo en mi periodo de ministro con las vacunas en general, no solo con las que se logró para la pandemia y que lograron disminuir la mortalidad y morbilidad. El dengue es endémico en el país, no solo en Salta. Y creo que esa vacuna para personas de entre 25 y 39 años va a dar tranquilidad, hayan tenido o no la enfermedad", opinó el ex ministro de Salud y actual diputado provincial, Juan José Esteban.



Jure, por su parte, explicó que en los estudios de cualquier vacuna “lo que se ve es la eficacia”, que se verifica antes de que la inmunización se apruebe, y “la efectividad”, o sea, el impacto real una vez aplicada.

A ello sumó que esta vacuna fue aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y la Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoce como una herramienta más de gestión integrada.

“Salta tomó la decisión de iniciar la vacunación siguiendo un plan operativo basado en datos epidemiológicos en los departamentos más riesgosos, tomando el consejo de la Comisión Nacional de Inmunizaciones”, añadió Jure.

En principio, se prevé la vacunación de la población de entre 25 y 39 años de los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia, los más afectados por el dengue. A partir de esta semana se prevé iniciar el operativo en Anta para continuar luego por General Güemes.

Se calcula que un total de 77 mil personas accederían en esos lugares a la inmunización. Por ahora, se alcanzó a un poco más de 800.

Además de Salta, Misiones es otra de las provincias que sumó esta herramienta a su estrategia que debe ser acompañada por otras acciones que apuntan a erradicar las larvas del mosquito y su propagación.

Se estima que la vacuna evita en un 80 a 90 por ciento la posibilidad de desarrollar el dengue grave, que colapsa el sistema sanitario con internaciones, y también causa una tasa de mortalidad alta.

Una muerte a investigar

Hasta el viernes último el Ministerio de Salud Pública confirmó que se habían notificado 813 casos de dengue en toda la provincia, entre importados y autóctonos. Además, se informó del fallecimiento de un hombre de 78 años con una enfermedad de base a quien tras su muerte se lo confirmó como caso positivo de dengue.

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García Campos, explicó que se iniciará una investigación para establecer si esta persona falleció a causa del dengue o por la enfermedad de base.

Según los números del viernes, los departamentos con más personas infectadas fueron Salta Capital, con 270; Anta, con 231; Metán, con 177, y Cafayate, con 65 casos. Mientras, los tres departamentos que históricamente mostraban un mayor número de infectados, Oran, San Martín y Rivadavia, tuvieron confirmaciones por debajo de la quincena.

García Campos explicó que esto puede deberse al cambio climático en zonas donde antes las condiciones no eran propicias para el mosquito y ahora lo son. A ello sumó que las personas que históricamente estuvieron expuestas al mosquito transmisor, hayan logrado algún tipo de inmunización frente al virus.