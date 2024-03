Diana Mondino podría estar contenta. Es que la canciller acumula cada vez más puntos en un ranking de ministros del Gobierno nacional. Eso sí, la clasificación es por saber quién es el funcionario del Gabinete más clasista. Una muestra del alto puesto que ocupa la (ex)banquera es el último cruce que mantuvo con la diputada nacional Natalia Zaracho, a la que intentó criticar por no haber terminado el secundario y, aún así, presentarse en el Parlamento. La legisladora había contado, en varias entrevistas, que abandonó la escuela en sexto grado, cuando en plena crisis del 2001 debió salir a cartonear junto a su madre. Estos dichos se suman a opiniones de la canciller en la que revela su expertice en el área de la diplomacia y la reflexión. Por caso, cuando justificó la posibilidad de un mercado de órganos o cuando comparó la homosexualidad con "tener piojos".

El cruce se dio vía Twitter, la red favorita del Presidente y de la que la ministra de Relaciones Exteriores le presta demasiada importancia. Allí Mondino le dijo a Zaracho que es "la evidencia del fracaso”, sumándose a la ola de algunos medios y redes sociales en criticar a la legisladora. "Tengo convicciones y las defiendo", replicó la diputada. En medio de ese debate virtual, Mondino salió a relucir todo su clasismo: "El problema no es que tengas o no convicciones, el problema es que legislas sin tener secundario”, dijo, al inicio de la publicación, al persona que se debe encargar de la diplomacia en nuestro país. “Encima, como agravante, viviste prácticamente toda tu vida durante el kirchnerismo. Sos la evidencia empírica del absoluto fracaso que fue el curro del Estado Presente”, completó el posteo Mondino.

"Qué vergüenza dan. Me acusan por no haber terminado el colegio, por tener que salir a laburar para ayudar a mi familia producto de la crisis que generaron las políticas de ajuste y miseria que este gobierno hoy vuelve a implementar. Lo q me pasó a mí lo vivieron millones de argentinos", fue el descargo de Zaracho.

Y completó: "Les molesta que lleguemos al Congreso los que para ellos solo teníamos que subsistir. Llegamos para quedarnos, porque cuando las decisiones las toman los que no conocen la realidad ya sabemos cómo terminamos".



El respaldo del bloque de UxP

Luego de la exposición de clasismo explícito de la canciller, diputados y diputadas de Unión por la Patria respaldaron a su compañera: "Es un orgullo para nuestro bloque contar con una trabajadora de la economía popular oriunda de Villa Fiorito", indicaron.

"Condenamos a la actual Canciller que reproduce incesantemente su mirada elitista, inequitativa y ordinaria, al tiempo que reivindicamos el enorme trabajo que lleva a diario Zaracho en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación representando con su banca a los sectores más postergados de nuestra argentina. Además, reafirmamos su excelente calidad de persona y compañera, con una mirada social como pocas en este cuerpo", expusieron en el comunicado.



Y completaron: "No olvidamos que la actual Canciller Mondino viene llevando adelante acciones y declaraciones vergonzosas, que repudiamos enérgicamente defendió la libre venta de órganos, comparó a la homosexualidad con "tener piojos", aseguró que la Argentina debe "compartir" la soberanía británica en Malvinas y se benefició económicamente a partir del mega DNU (por la desregulación financiera) al ser accionista mayoritaria del banco ROELA. Entonces, ¿con qué moral viene a opinar de nuestra compañera de banca?", remarcaron.

En tanto, Juan Grabois agregó: "Si hiciéramos un test psicológico, un antidoping y alguna prueba de cultura general en su bloque se queda sin diputados...si la hacemos en el Ejecutivo, se queda sin gobierno".